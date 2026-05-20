Slušaj vest

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišli su danas radove na rekonstrukciji i dogradnji subotičke Osnovne škole „Đuro Salaj“. Zahvaljujući investiciji vrednoj oko 295 miliona dinara, u ovoj školi se izvode obimni radovi u okviru kojih se, pored ostalog, radi i kompletna rekonstrukcija školske zgrade, koja datira iz šezdesetih godina prošlog veka, kao i svih instalacija, a uz već postojeći objekat dograđuje i objekat koji će se sastojati iz fiskulturne sale i bloka namenjenog nastavi.

Gradonačelnik Bakić je tim povodom izjavio kako se zahvaljujući Vladi Srbije, Ministarstvu za javna ulaganja i posvećenosti ministra Darka Glišića u OŠ „Đuro Salaj“ konačno rešava višedecenijski problem – nedostatak fiskulturne sale, i da će se realizacijom ove investicije vredne nepunih 295 miliona dinara, bez PDV-a, nastava odvijati u jednom funkcionalnom, bezbednom, savremenom i moderno opremljenom objektu.

Foto: Grad Subotica

„Osnovna kvadratura postojećeg objekta je 1.300 kvadratnih metara, a s obzirom na to da se uz taj objekat dograđuje objekat površine 2.370 kvadratnih metara, koji će se sastojati iz dve funkcionalne celine: fiskulturne sale i bloka namenjenog nastavi, to znači da će ukupna površina školskog objekta nakon rekonstrukcije, sanacije i dogradnje iznositi 3.670 kvadratnih metara. U školskoj 2025/2026. godini ovu osnovnu školu pohađa 260 učenika koji su raspoređeni u 20 odeljenja, 12 na srpskom i osam na mađarskom nastavnom jeziku“, rekao je Bakić.

Uz podsećanje da je ministar Glišić i u julu prošle godine obišao radove u OŠ „Đuro Salaj“, gradonačelnik Bakić je istakao da današnja poseta ovoj školi svedoči da i Vlada Srbije, i ministar Darko Glišić, brinu o stanju objekata u kojima se obrazuju naša deca i preduzimaju konkretne korake kako bi obezbedili što kvalitetnije i bezbednije uslove za učenje i rad.

Foto: Grad Subotica

„Ovo je inače, škola koja je postizala odlične rezultate do sada, a nakon završenog projekta mogu samo da očekujem još bolje rezultate. Ova škola ima i vrhunsku direkorku, a njen šesti mandat najbolje govori o kvalitetu rada direktorke Mimice Andrić. Na kraju bih poručio da se, uprkos svim događanjima sa kojima se u ovim teškim vremenima suočavamo, kako u našoj prelepoj Srbiji, tako i na svetskom nivou, u Subotici i dalje – i radi, i gradi. I da se neće stati, baš kao što se neće i ne sme stati ni sa izgradnjom savremene, moderne i razvijene Srbije, na čijem čelu je predsednik Aleksandar Vučić“, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Prema rečima ministra Darka Glišića, Osnovna škola „Đuro Salaj“ bila je jedina osnovna škola na teritoriji grada Subotice koja nije imala fiskulturnu salu, i da se ovim projektom rekonstrukcije postojećeg objekta i dogradnjom fiskulturne sale stvara mogućnost da učenici ove škole imaju iste uslove koje imaju i ostala deca na teritoriji grada Subotice.

Foto: Grad Subotica

„Tokom radova je došlo do nepredviđenih okolnosti ali se nadam da će do zimskog raspusta školske 2026/27. godine, odnosno 27. januara na školsku slavu Svetog Savu biti izvršena primopredaja i da će učenici i nastavnici moći da se vrate nastavi u matičnoj školi. Vodićemo računa da prilikom opremanja budu zadovoljeni svi standardi kako bi učenici ove škole pohađali nastavu u uslovima koji su među najboljima u Srbiji“, naglasio je Darko Glišić.

Na nivou Srbije, kako je naveo ministar Glišić, 28 objekata je trenutno u rekonstrukciji i izgradnji.

1/10 Vidi galeriju Gradonačelnik Bakić i ministar Glišić obišli radove u subotičkoj OŠ „Đuro Salaj“ Foto: Grad Subotica

„Očekujemo da će polovina biti završena tokom leta ali se pripremamo i za nove projekte koje ćemo da započenemo krajem ove i početkom naredne godine. Smatram da je ulaganje u obrazovanje i decu – ulaganje koje se uvek isplati, koje daje najbolje rezultate. Danas su srpske škole, odnosno objekti, daleko lepše, kvalitetnije, komfornije i sigurnije, a uslovi za rad nastavnika su neuporedivo kvalitetniji i bolji nego što je to bilo pre desetak ili 15 godina“, podvukao je Darko Glišić.