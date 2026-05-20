Od sutra do 23. maja u Loznici i Tršiću trajaće 55. Đački Vukov sabor, najmasovnija đačka manifestacija u Srbiji, posvećena učenicima i njihovom stvaralaštvu, saopštio je organizator, loznički Centar za kulturu "Vuk Karadžić". Svečano otvaranje zakazano je za sutra u podne, kada će posle "Himne Vuku" i obraćanja predstavnika Grada Loznice, sabor otvoriti Mina Gladović, đak generacije lozničke OŠ "Kadinjača" za prošlu školsku godinu.

Posle otvaranja, na sceni Vukovog doma kulture, pozorište "Ispad produkcije" iz Beograda izvešće predstavu "Poslala me mama", po tekstu Bojana Ljubenovića. U petak će saborovanje biti u znaku brojnih radionica u Tršiću — likovne, tkanja, etnomuzikološke (guslanje), kaligrafije i animiranog filma "Anime" iz Niša. Istog dana u lozničkoj gimnaziji biće dodeljene nagrade učenicima, učesnicima 24. literarnog konkursa "Vukovo zvono", Ogranka Vukove zadužbine Gimnazije "Vuk Karadžić", kao i predstavljen školski zabavnik "Danica za mlade" Vukove zadužbine iz Beograda, dok će u Muzeju Jadra u večernjim satima biti otvorena izložba studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.

Završni dan je u subotu, kada će u Vukovoj spomen-školi biti održano Republičko takmičenje osnovaca iz srpskog jezika i jezičke kulture. Potom sledi dečja trka "Stazama Vuka Karadžića" za učenike osnovnih škola sa teritorije Grada Loznice, dok će na Saborištu biti postavljena izložba radova polaznika likovne radionice i proglašeni autori najuspešnijih radova. Završna svečanost počinje u podne na otvorenoj sceni Saborišta, a posle "Himne Vuku" i podizanja zastave Vukovih sabora, pozdravnu reč uputiće Milica Aleksić, učenica drugog razreda lozničke Gimnazije, koja je ove godine osvojila drugo mesto na Književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima i treće na Republičkom takmičenju iz fizike u Paraćinu. Pozorišnu predstavu "Bedemi ćirilice" na Saborištu će izvesti produkcija "Amvon" iz Paraćina, čime će biti okončan ovogodišnji Đački Vukov sabor.

Po ugledu na najstariju i najznačajniju manifestaciju, Vukov sabor, koji se od 1933. godine održava u Vukovom rodnom selu Tršiću, nastalo je ovo saborovanje posvećeno učenicima. Đački Vukov sabor organizuje Centar za kulturu uz pokroviteljstvo Grada Loznice i Ministarstva kulture, a prvi put je održan 1971. godine.