Slušaj vest

Crveni krst Vranje u saradnji sa Predškolskom ustanovom "Naše dete" organizovao je u sredu akciju dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom "Male ruke naše, za velike podvige vaše!".

Ovo je posebna akcija jer su u njoj učestvovali i najmlađi, polaznici Predškolske ustanove "Naše dete" u Vranju. Akcija je organizovana u Galeriji Narodnog univerziteta u tom gradu.

Foto: Kurir/T.S.

Marina Ilić Mladenović, saradnica na unapređivanju preventivno-zdravstvene zaštite u Predškolskoj ustanovi „Naše dete“ u Vranju, ističe ulogu najmlađih u današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi.

- Današnja akcija je rezultat dugogodišnje saradnje Crvenog krsta Vranje i Predškolske ustanove ‘Naše dete’. Cilj nam je da podignemo svest o humanosti i ukažemo na značaj dobrovoljnog davanja krvi. U realizaciji današnje akcije aktivno su učestvovala deca iz predškolske ustanove. Fizički nisu mogla da budu ovde, ali su učestvovala u izradi postera sa pozivom na akciju. Na različite načine, kroz izradu pozivnica, pozivala su sugrađane, roditelje i rođake da se odazovu. Ovu aktivnost povezujemo i sa projektima ustanove koji imaju za cilj upravo razvoj humanosti. To je sada već tradicionalna akcija, realizuje se treću godinu zaredom. Krenuli smo iz vrtića ‘Bajka’ - navela je Marina, koja sa koleginicom Draganom učestvuje u realizaciji akcije.

Foto: Kurir/T.S.

Jedna od davalaca je i Vranjanka Nela Ćurčija, kojoj ovo nije prvi put da daje krv.

- Ovo je već peti put da dajem krv. Lep je osećaj, prvo znam da sam zdrava, a drugo, osećaj da nekome pomažem je zaista uzvišen - kaže Nela.

Foto: Kurir/T.S.

Doktor Boban Simonović iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu navodi da je reč o zajedničkoj akciji koju Zavod realizuje sa Crvenim krstom Vranje i Predškolskom ustanovom „Naše dete“.

- Danas smo na novoj akciji u Vranju. Uvek sam srećan što dolazim u Vranje zato što je to moj rodni grad, u kome sam odrastao. Ovo je akcija koja se održava jednom godišnje, svakog proleća, i treća je po redu. Pored redovnih davalaca, očekujemo i zaposlene iz Predškolske ustanove ‘Naše dete’, kao i roditelje dece koja koriste usluge vrtića - rekao je Simonović.

Foto: Kurir/T.S.

Na pitanje kakva je situacija sa zalihama krvnih grupa, dr Simonović odgovara:

"Svaka krvna grupa je uvek dobrodošla i svaki novi davalac nam je dragocen. Situacija sa zalihama krvi u niškom Zavodu je stabilna, imamo jedinice svih krvnih grupa, ali je važno da te zalihe budu na zadovoljavajućem nivou kako bi zdravstveni sistem mogao nesmetano da funkcioniše. Nikada ne znamo kada i koliko krvi će biti potrebno"

Foto: Kurir/T.S.

On je istakao i značaj uloge medija u promociji humanosti.

- Veoma nam je važna vaša podrška u omasovljavanju akcija dobrovoljnog davanja krvi, podizanju svesti o humanosti i jačanju dobročinstva - istakao je dr Boban Simonović iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu i podsetio da krv može dati svaka zdrava punoletna osoba od 18 do 65 godina, koja je odmorna, naspavana i koja je pre davanja krvi nešto pojela.