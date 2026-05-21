Trenutno su u toku obimni radovi na stabilizaciji terena na deonici od stare mlekare do restorana „Matroz“, gde je zbog radova potpuno obustavljen saobraćaj.

– Radovi na stabilizaciji terena od stare mlekare pa do Matroza uveliko teku. Radi se ozbiljno na donjem stroju puta. Sve funkcioniše onako kako treba – rekao je Nedimović.

POTPUNA OBUSTAVA DO 30. MAJA

Podsetimo, saobraćaj na deonici Jarak – Sremska Mitrovica zatvoren je od 14. maja i obustava će trajati do 30. maja 2026. godine.

Zatvoren je deo puta:

od Vatrogasnog doma

do restorana „Matroz“.

Vozači se trenutno preusmeravaju alternativnim pravcem:

Sremska Mitrovica – Šašinci – Jarak.

Na terenu je postavljena privremena signalizacija, a zbog preusmerenja svakodnevno se stvaraju pojačane gužve, posebno kroz naseljena mesta.

„DOGOVORILI SMO SE SA PRIVREDNICIMA“

Gradonačelnik je istakao da su gradske službe razgovarale sa privrednicima koji posluju uz ovu trasu kako bi funkcionisanje firmi bilo omogućeno i tokom trajanja radova.

– Morali smo malo da korigujemo saobraćaj na ovoj trasi. Razgovarali smo sa svim privrednicima koji postoje sa leve i desne strane puta, dogovorili sve i sve funkcioniše u najboljem redu – rekao je Nedimović.

POSLE OVOGA – NOV PUT KROZ CEO JARAK

Nakon završetka aktuelnih radova, sledi nova faza i kompletna rekonstrukcija puta kroz naseljeno mesto Jarak.

– Očekujem da tokom maja bude gotova ova deonica, a onda da se bacimo na naseljeno mesto Jarak i radimo kroz ceo Jarak novu saobraćajnicu – naveo je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, ova putna deonica predstavlja jednu od ključnih saobraćajnih veza za Sremsku Mitrovicu.

– Ovo je jako važna žila kucavica koja nas povezuje sa auto-putem koji vodi od Rume do Šapca. Jako je važno da naši putevi budu dobri – rekao je Nedimović.

STIŽE I VELIKA INVESTICIJA KOD STARE ŠEĆERANE

Govoreći o razvoju industrijske zone, Nedimović je najavio i novu veliku investiciju na prostoru stare šećerane.

– Sa moje leve strane nalazi se prostor stare šećerane. Tu uveliko teku pripreme za jednu od najvećih investicija koje ćemo imati u Sremskoj Mitrovici u oblasti prehrambene industrije – izjavio je on.

Podsetimo, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović ranije je najavio da će na prostoru nekadašnje Stare šećerane biti izgrađena moderna fabrika za preradu kukuruza u skrob, vredna više od 30 miliona evra.

Investitor je kompanija Amelo D.O.O., a prema najavama, početak izgradnje planiran je za jesen ove godine. Fabrika bi trebalo da zaposli najmanje 150 radnika.

– Radi se o objektu koji po kapacitetima nije postojao ni u bivšoj Jugoslaviji. Nešto ovako na prostoru zapadnog Balkana još nismo imali – izjavio je Nedimović.

Prema njegovim rečima, projekat će imati i važan značaj za domaću poljoprivredu, jer će omogućiti preradu kukuruza oštećenog aflatoksinom u industrijski skrob namenjen prehrambenoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.