Slušaj vest

Zanatlije su postale jako tražene i jako dobro plaćene. Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku decenijama unazad školuje zanatlije različitih profila, a od ovog septembra biće formiran novi obrazovni profil – mehaničar za održavanje i montažu alata, namenjen potrebama savremene industrije.

- Imamo jedan novi smer, mehaničar za održavanje i montažu alata. To je u stvari nekadašnji profil tehničar-alatničar, samo na trećem stepenu. Glavni inicijator toga je kompanija PWO. Na razgovorima sa predstavnicima ove nemačke fabrike ustanovili smo da je taj profil preko potreban današnjoj industriji, rekao je direktor škole Vladan Poledica.

Prema njegovim rečima, u kreiranju novog obrazovnog profila veliku pomoć pružili su kompanija PWO, ali i profesori škole Zoran Mišić i Drago Savković, piše Morava info.

Foto: TV Lav plus Youtube Printscreen

Dosta nam je u svemu tome pomagao PWO, ali naročito naši profesori Zoran Mišić i Drago Savković, koji su kompletan profil osmislili i izneli. Imali smo i veliku podršku našeg nekadašnjeg radnika, učenika ove škole, a sada pomoćnika direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i profesora na Filozofskom fakultetu Milana Gromovića – naveo je direktor MSŠ.

Poledica je istakao i da je veliko interesovanje vladalo za umetnički smer škole, gde je prijemni ispit već završen.

- Ove godine imamo značajno veći broj kandidata nego što primamo, tako da će selekcija biti baš onako na zavidnom nivou, rekao je on.

Dodao je da će u prvi razred Mašinsko-saobraćajne škole ove godine biti upisano 11 odeljenja različitih usmerenja i obrazovnih profila.