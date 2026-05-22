Ne zaboravimo nikada ko smo, odakle dolazimo, ko su nam koreni i čiji smo pupoljci. Pismeni ljudi su videlo svetu, oni su graditelji društva, boljeg, humanijeg i lepšeg, poručila je Mina Gladović, đak generacije Osnovne škole "Kadinjača" za prošlu školsku godinu, koja je danas zvanično otvorila 55. Đački Vukov sabor, najmasovniju đačku manifestaciju u Srbiji, posvećenu učenicima i njihovom stvaralaštvu. Svečano otvaranje u Vukovom domu kulture počelo je "Himnom Vuku", Stevana Stojanovića Mokranjca, a onda se obratila Tanja Glišić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj upravi.

Podsetila je da Đački Vukov sabor okuplja učenike i neguje takmičarski duh, znanje i kreativnost, kao i da Loznica posebno brine o mladima i obrazovanju i svake godine, kroz gradske nagrade za učenike i studente, izdvaja više od 17 miliona dinara, jer je "ulaganje u znanje, ulaganje u budućnost".

– Vuka je iznedrila siromašna, ali poštena kuća. Živeo je u porobljenoj zemlji, stasavao u vreme Srpske revolucije, a stvarao u vreme Prvog srpskog ustanka, ratova, buna i nemira. Oslobođena kneževina koju su stvorili bila je ispred mnogih država tog doba. Austrija je feudalne odnose ukinula 15 godina kasnije, a Rusija tri decenije kasnije. U Sretenjskom ustavu, jedna od važnih rečenica glasi: „Ko uđe u Srbiju, slobodan je“. Zato deco i mladi, nemojte dozvoliti da vas danas u miru porobe internet, lažne potrebe i sve ono što vam kradu dušu i slobodu. Vukov zavičaj i Vukovo nasleđe jeste srpski jezik. Vukovo nasleđe su i sva deca koja ćirilicu uče i koja ćirilicom pišu. Zato ste svi vi Vukovci, Vukovi sinovi i Vukove kćeri – kazala je Glišićeva.

Mina Gladović, sada loznička gimnazijalka, rekla je da je čovek naoružan znanjem nepobediv, sposoban je da bude slobodan, kreativan i pre svega koristan društvu u kome živi.

– Jezik kao hleb naš nasušni hrani nas kroz vreme. Bez njega ne postojimo, kroz njega rastemo i dišemo. "Narod koji izgubi svoje reči, prestaje biti narodom", govorio je Vuk. Zato pišem kao što govorim. Idem stazom koju je utabao siromašni dečak iz Tršića. Ovde ima mnogo mladih sličnih meni i to me raduje. Nosimo istu želju, da učimo, stvaramo, napredujemo i svojim znanjem ostavimo trag među zvezdama. Zato, dragi vršnjaci, budimo generacija koja će znati da znanjem sačuvamo sebe, svoj narod i svoj identitet – kazala je ona.

Prvog saborskog dana, pred prepunom salom učenika, predstavu "Poslala me mama" izvela je "Ispad produkcije" iz Beograda, po tekstu Bojana Ljubenovića.

Danas će saborovanje biti u znaku brojnih radionica u Tršiću, likovne, tkanja, etnomuzikološke (guslanje), kaligrafije i animiranog filma "Anime" iz Niša.

U lozničkoj gimnaziji biće dodeljene nagrade učesnicima 24. literarnog konkursa "Vukovo zvono", Ogranka Vukove zadužbine Gimnazije "Vuk Karadžić" i predstavljen školski zabavnik „Danica za mlade“, Vukove zadužbine iz Beograda, dok će u Muzeju Jadra biti otvorena izložba studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.

U subotu će u Vukovoj spomen-školi biti održano Republičko takmičenje osnovaca iz srpskog jezika i jezičke kulture, potom sledi dečja trka "Stazama Vuka Karadžića", a na Saborištu izložba radova polaznika likovne radionice i proglašenje autora najuspešnijih radova. Završna svečanost počinje u podne na Saborištu, a posle "Himne Vuku" i podizanja zastave Vukovih sabora, pozdravnu reč uputiće Milica Aleksić, učenica drugog razreda lozničke Gimnazije, koja je ove godine osvojila drugo mesto na Književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima i treće na Republičkom takmičenju iz fizike u Paraćinu. Pozorišnu predstavu "Bedemi ćirilice" na Saborištu će izvesti produkcija "Amvon" iz Paraćina, čime će biti završeno đačko saborovanje.

Manifestaciju organizuje Centar za kulturu "Vuk Karadžić"“ uz pokroviteljstvo Grada Loznice i Ministarstva kulture.