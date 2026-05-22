Potpuno neobičan i jako atraktivan eksponat nalazi se u okviru Narodnog muzeja u Kikindi, a u pitanju je mamut Kika koja mami poglede i brojne turiste. Mamutica je pronađena pre 30 godina u krugu fabrike Toza Marković, i ona je pravi dragulj za sve ljubitelje istorije i prirodnih nauka.

- Prvih deset godina od pronalaska skeleta on se nalazio u fabrici "Toza Marković". Malo ko je znao da taj skelet postoji, tako da su ljudi nekada išli tamo da vide, neki posetioci grada ili turisti nisu znali da to imamo. Tek nakon deset godina, kada je fabrici „Toza Marković” isticao ugovor sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda, onda smo mi tražili da to bude prebačeno ovde u Narodni muzej i, naravno, dobili smo sredstva jednim projektom. Odradili smo to, napravili posebnu prostoriju gde se nalazi originalni skelet. Ovo što vi imate prilike da vidite u dvorištu Narodnog muzeja, to je replika. To je kopija napravljena od plastične mase u prirodnoj veličini i može da stoji napolju, bez obzira na sve vremenske uslove, sunce, kišu, sneg - rekla je Slavica Cvijetić samostalni vodič Narodnog muzeja u Kikindi.

Ona dodaje da se originalni skelet čuva u prostorijama muzeja, na stalnoj izložbenoj postavci, u jednoj posebnoj staklenoj vitrini. Taj originalni skelet nije sastavljen, zbog toga što su kosti izuzetno teške i bilo je rizično da se to sastavlja. Zapolseni u muzeju nisu smeli da ih buše, lepe kako se ne bi oštetili i baš zbog toga je urađena ova kopija u prirodnoj veličini, koja je sastavljena i može da stoji napolju.

- Značaj skeleta koji je pronađen u Kikindi jeste u tome što je pronađeno 93 odsto koštane mase na jednom mestu, a da je pripadalo jednoj životinji. To se vrlo retko desi u svetu. A to je zbog načina na koji je ova naša mamutica Kika uginula. Ona je vodila svoje krdo, znamo da je u krdima kod mamuta vladao matrijarhat. Ona je kao starija ženka vodila svoje krdo i upala je u blato. Ovde nekada, gde je danas Kikinda, bila je močvara. Utonula je i te kosti su posle pola miliona godina pronađene duboko u glini, na dubini od 20 metara, u glinokopu fabrike „Toza Marković”. Glina je ta koja je ove kosti sačuvala. Ove kosti su stare pola miliona godina i one su značajne zbog toga što stručnjaci, na osnovu velikog procenta očuvane koštane mase, mogu da dobiju mnogo podataka - ističe Slavica.

Kroz jako značajan projekat u Narodnom muzeju su saznali apsolutno sve o njoj. Koliko je imala godina, čime se hranila, da je rađala mlade, da je bolovala od reumatizma, spondiloze. Prosto, postoje tragovi na kostima koji mnogo govore.

- Kada su te podatke uporedili sa podacima koje imaju o toj vrsti mamuta od ranije, dobili su jednu zanimljivu priču. Tako da mi u muzeju imamo i film o mamutu, traje nekih sedamnaest i po minuta, zove se „Kikindski mamut” i vrlo je interesantan. U filmu se čuju svi podaci o ovoj našoj mamutici, koja je vrlo značajna za grad Kikindu. Ono što je zanimljivo, u filmu postoji jedna rečenica kada se kaže: „Možda smo mi prvi ljudi koji ih vide”. Nije slučajno rečeno, nego baš zbog toga što u to vreme na području Evrope, u ovom delu gde je Kikinda danas, nije bilo ljudi. Ljudi je bilo u nekim drugim delovima sveta, u Africi i Aziji, ali u tom periodu ovde nije bilo ljudi. Tako da su oni prolazili ovde, živeli tu jedno vreme, išli u potrazi za hranom. Prosto, mamuti su išli tamo gde im je toplija klima, gde im više odgovara i gde mogu da pronađu hranu - rekla je ona.

Četiri metra i sedamdeset centimetara bila je visina mamuta kada je mamutica bila živa, sa kožom, mesom, mišićima. Bila je duga sedam metara, široka tri i po metra i teška sedam tona.

- Mi kažemo u šali da je ona sitnija starija gospođa, pošto je bila u 65. godini i imala samo sedam tona, dok su muški odrasli mamuti mogli da imaju i 10 tona težine. Kažem još jednom, značajan je veliki procenat kostiju pronađen u glini. Glina je ta koja je puna vode, ne propušta vazduh i zato su kosti ostale tako dobro sačuvane. Mamuti inače uginu na drugi način. Zanimljiva je priča o zubima mamuta. Oni šest puta menjaju zube u toku života. Poslednje menjanje zuba im je u 43. godini i oni prosto izližu te žlebove na zubima pomoću kojih gnječe hranu. Oni su biljojedi i te zube potroše negde maksimalno do 80. godine. To je životni vek mamuta. Kada potroše zube, više ne mogu da jedu i, nažalost, uginu od gladi. Telo im ostane na površini, onda to razvlače lešinari, raznosi voda i po prostoru mi nekada nađemo jednu kost, jednu kljovu ili jedan zub, ali to nema takav značaj - naglašava.

Od kada je mamut u Narodnom muzeju, dolazi jako mnogo posetilaca. To e privuklo veliki broj turista, dečje ekskurzije, grupe odraslih, studente i tako dalje.

- Tako da se pokazala kao zaista atrakcija i pokazalo se kao dobar potez to što smo tražili da bude prebačena ovde, u Narodni muzej, kazala je Slavica.