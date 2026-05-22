Velikom litijom od nove Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do starog hrama Pokrova Presvete Bogorodice na drugom kraju grada, Loznica je večeras obeležila gradsku slavu, Spasovdan. Predvođeno vladikom šabačkim Jerotejem lozničko sveštenstvo održalo je večernje bogosluženje u novom hramu, a onda je, oko 19 časova, litija prošla od crkve, Bulevarom patrijarha Pavla, valjevskim putem, centrom grada do gradske uprave.

Vladika je kod gradske kuće sa gradonačelnicom Draganom Lukić, u prisustvu njenih saradnika, izlomio slavski kolač, a onda je litija nastavila ka Pokrovskoj crkvi. Vladika Jerotej je obraćajući se okupljenom narodu kod hrama građanima i gradskom rukovodstvu čestitao praznik i slavu Grada Loznice, kazao da "Crkva Hristova nije zajednica po prolaznom interesu, nije okupljanje oko zemaljske koristi, ili ljudske slave", da ona sabira, miri, ukrepljuje i spasava, ona "ne razdvaja ljude, već privodi jedne drugima i svakoga privodi Bogu".

- Nije slučajno što je naš srpski narod kroz vekove upravo u Цrkvi nalazio jedinstvo, snagu i put spasenja. A među onima u srpskom rodu koje je гospod podigao da sabiraju i duhovno rukovode svoj narod, najsvetlije mesto pripada, Svetome Savi, prvom arhiepiskopu srpskom. Sveti Sava nije bio samo mudar državnik, prosvetitelj, ili učitelj naroda. On je pre svega bio čovek Hristov, čovek Crkve, molitvom, svojom ljubavlju i episkopskom službom sabirao je ceo svoj rod oko Hrista. Sveti Sava je razumeo veliku istinu – da narod bez crkve postaje rasejan, a čovek bez blagoslova Цrkve ostaje duhovno siromašan i izgubljen. Zato je gradio hramove, mirio zavađene, sabirao braću, učio narod veri, pokajanju i ljubavi. On nije okupljao narod oko sebe kao čoveka, već kao oko Hrista kome je čitavim svojim bićem služio. Zato danas, kada u ovoj Сpasovdanskoj litiji koračate zajedno sa svojim episkopom, kojeg vam je Crkva darivala u liku naše smernosti, vi ne treba da gledate u nama samo jednoga čoveka koji nosi visoko dostojanstvo, već da u ovoj našoj službi i činu prepoznate naslednika i nastavljača one iste blagodati i službe koju je imao Sveti Sava i njegovi učenici, prvi srpski episkopi – kazao je vladika Jerotej.

Episkop je u Crkvi onaj koji sabira narod Božji, koji čuva veru pravoslavnu, koji ukrepljuje poverenu mu pastvu i bdi nad duhovnim životom svoga naroda, poručio je on и dodao da, kao što su se nekada apostoli sabirali oko Hrista, a srpski narod oko Svetoga Save, tako je i danas ''naš poziv da se sabiramo oko svoje Crkve i svoga episkopa u jedinstvu vere, u ljubavi i u poslušanju koje nije ropstvo čoveku, nego vernost samome Hristu''.

- Jer onaj ko se odvaja od blagoslova Crkve, ko se udaljuje od zajednice sa svojim episkopom i sveštenstvom, taj se postepeno udaljuje i od samoga Hrista. Crkva nije nešto sporedno u našem životu, ona je lađa spasenja –poručio je Jerotej Lozničanima.