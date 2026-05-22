Srpsku pravoslavnu crkvu u Botošu zahvatio je požar, a vatrogasci se trenutno nalaze na terenu, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Zrenjaninu.

Požar na verskom objektu, u Ulici Toze Markovića, prijavljen je jutros. Vatrogasne jedinice su odmah nakon dojave izašle na teren, kako bi lokalizovale i ugasile požar.

Uzrok požara će naknadno biti utvrđen.

Srpska pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Botošu sagrađena je 1783. godine i proglašena je za spomenik kulture.

Ikonostas u hramu je radio Konstantin Pantelić 1864. godine i to je jedno od poslednjih dela ovog umetnika u kome se oseća jak uticaj Konstantina Danila.