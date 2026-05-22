Vatrogasno-spasilačke jedinice ugasile su požar koji je jutros zahvatio Srpsku pravoslavnu crkvu u Botošu kod Zrenjanina, nakon višesatne borbe sa vatrom i visokim temperaturama koje su zahvatile objekat.

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su tokom intervencije iznosili ikone i deo pokretnog kulturnog nasleđa iz hrama, u pokušaju da se spasu vredni predmeti iz unutrašnjosti crkve.

Požar je izazvao ozbiljna oštećenja na samom objektu. Izgoreo je veliki deo krova, dok se urušio vrh zvonika, pri čemu su krovna konstrukcija i krst završili na zemlji. Usled jakog požara došlo je i do pucanja prozorskih stakala na crkvi.

Srpska pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Botošu, koja datira iz 1783. godine i ima status spomenika kulture, pretrpela je značajna oštećenja, a tačan obim štete biće poznat nakon detaljnog uviđaja i stručne procene nadležnih službi.

Na terenu su i dalje prisutne nadležne službe koje rade na sanaciji i obezbeđivanju objekta, dok će uzroci požara biti naknadno utvrđeni u istrazi.