U Vranju je počeo dečji festival ,,Vreme radosti“. Festival je u Gradskom parku otvorio zamenik gradonačelnika Milan Ilić.

,,Detinjstvo je najlepši period života, vreme kada nastaju prvi koraci, prijateljstva i uspomene koje nas oblikuju u budućnosti. To je doba kada se na svet posmatra najiskrenijim pogledom i kada su snovi najveći. A vaši snovi su ono najvrednije što ovom svetu daje pravi smisao i suštinu svih nas. Predstavljajući svoj grad na različitim takmičenjima i smotrama, vi na najbolji način reprezentujete kulturu, tradiciju i nasleđe našeg Vranja. A naš cilj je jasan. Želimo da svako dete odrasta u zdravom i podsticajnom okruženju. Zato ćemo i dalje biti posvećeni stvaranju uslova u kojima će mališani moći da rastu srećno i bezbrižno“, istakao je Ilić.

Uz ples, predstave pod vedrim nebom, kros dece i roditelja, kreativne radionice, animacije zabavljaće se najmlađi. Bogat program, a prvog dana festivala nastupiće i Leontina.

Učesnicu su osnovci svih škola sa područja grada Vranja kao i polaznici Predškolske ustanove “Naše dete”.

Aktivnosti za najmlađe biće na bini i van bine u Gradskom parku uz bogat program. Svaki segment manifestacije ima simboličan naziv.

Svi različiti – svi prijatelji

Pleši sa nama

Program ovogodišnjeg festivala počeo je nastupom mališana PU ,,Čarolija“ - ,,Svi različiti – svi prijatelji“. U nastavku programa nastupili su mališani vrtića ,,Bambi” iz Vranjske Banje, hor Muzičke škole ,,Stevan Mokranjac“, a održan je i interaktivni čas plesa vaspitača i dece PU ,,Naše dete“ - ,,Pleši sa nama“.Slede muzičko-scenski nastupi učenika ŠOSO ,,Vule Antić” Vranje, OŠ ,,Branislav Nušić” Rataje i OŠ ,,Bora Stanković“ Tibužde. Na programu od 12 sati i 40 minuta su nastupi FA ,,Sevdah“, zatim učenika OŠ ,,1. maj“ Vrtogoš, OŠ ,,Vuk Karadžić“ Vranje, OŠ ,,J.J. Zmaj“ Vranje, OŠ ,,Svetozar Marković“ Vranje, OŠ ,,Radoje Domanović“ Vranje, OŠ ,,Branko Radičević“ Vranje, OŠ ,,Dositej Obradović“ i OŠ ,,Predrag Devedžić“ iz Vranjske Banje.

Program je nastavljen nastupom plesne škole ,,Illusion dance“, predstavom učenika OŠ ,,Kralj Petar I Oslobodilac” iz Korbevca i druženjem sa pesnikinjom Majom Milosavljević Marković. Nakon toga zakazana je priredba članova udruženja ,,Govori glasno“, kros dece i roditelja ,,Dotrči u zagrljaj“, nastup dece iz Ukrajine, Marine i Karine Čeredničenko i Arine Rodžers, i koncert Leontine Vukomanović.

Sutra, program Dečjeg festivala počinje u 11 sati, kada će nastupiti animatori. Oba dana festivala, održavaće se i aktivnosti van bine. Predviđena je radionica ,,Deca-deci“ u organizacija ŠAF-a, kreativni atelje Kulturno-obrazovnog centra, Dečja likovna kolonija JU ,,Narodni univerzitet“, Avantura park PU ,,Naše dete“, Edukativni centar ,,Prozornica“, Školica sporta ,,Vuk“ i CEU ,,Elementi“. Za mališane će biti postavljen i dvorac na naduvavanje, organizovana vožnja rolera i angažovani animatori. Danas su posetioci bili u prilici da pogledaju opremu i vozila pripadnika vojske, policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, a biće izložena i vozila i oprema Hitne pomoći i Crvenog krsta.