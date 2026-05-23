Sremska Mitrovica danas je centar znanja i istorije! U Prehrambeno-šumarskoj i hemijskoj školi održava se Državno takmičenje iz istorije za učenike srednjih škola, na kojem učestvuju najbolji srednjoškolci iz cele Srbije.

Takmičenje je počelo u 10 časova, a u grad je stiglo oko 215 učenika, profesora i roditelja iz svih krajeva zemlje. Predsednik Društva istoričara Srbije, profesor dr Momčilo Pavlović, kaže da su učesnici oduševljeni organizacijom i prijemom u Sremskoj Mitrovici.

– Moji saradnici, nastavnici i učenici su, prosto rečeno, oduševljeni prijemom, organizacijom, podrškom grada i ukupnom kulturno-istorijskom baštinom koju ovaj grad čuva. Sve je dogovoreno veoma brzo i zaista nam je pružena maksimalna podrška – rekao je Pavlović.

On je posebno pohvalio školu domaćina i gradsku podršku organizaciji.

– Kamo sreće da su nam škole u Srbiji slične ovoj. Direktorka škole pokazala je izuzetan entuzijazam i preuzela čak i poslove koji nisu u njenoj nadležnosti, kako bi sve bilo pod njenim budnim okom – naveo je Pavlović.

Foto: D.Š.

Prema njegovim rečima, preliminarni rezultati očekuju se tokom popodneva.

– Negde posle 15 časova objavićemo preliminarne rezultate, a oko 17 časova konačne rang-liste i dodelu nagrada. Pokrovitelj takmičenja je izdavačka kuća „Prometej“ iz Novog Sada, a podršku pružaju i Zavod za udžbenike Republike Srbije i SANU – rekao je Pavlović.

ISTORIJA JE STRAST, A NE SAMO PREDMET

Govoreći o interesovanju mladih za istoriju, Pavlović ističe da ona nije samo školski predmet.

– Istorija nije samo nauka, ona je i strast. Ne moraju svi da je vole, niti da se takmiče, ali imamo veliki broj sjajnih učenika koji zaista žive za ovaj predmet – rekao je on, dodajući da Društvo istoričara Srbije pokušava da sa Ministarstvom prosvete reši problem preklapanja termina školskih takmičenja.

Foto: D.Š.

MITROVICA PONOVO DOMAĆIN NAJBOLJIMA

Podsetimo, Sremska Mitrovica je nedavno bila domaćin i Državnog takmičenja iz istorije za učenike osnovnih škola. Na taj način, grad je u samo nekoliko nedelja ugostio i osnovce i srednjoškolce koji predstavljaju sam vrh znanja u Srbiji.

Posebnu simboliku svemu daje činjenica da se takmičenja održavaju upravo na tlu nekadašnjeg rimskog Sirmijuma, jednog od najvažnijih gradova Rimskog carstva.