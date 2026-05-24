Poznati užički hvatač zmija Arsenije Hadži Basur Zmaj danas je za sat vremena imao dve intervencije. Uhvatio je smuka i poskoka!

Iako je ova godina malo kasnila sa intervencijama, od današnjeg dana pa nadalje može se Arsenije nadati sve češćim pozivima.

Danas je uhvatio smuka i to sasvim slučajno, mada on kaže da to i nije slučajnost.

- Put me je naveo da prolazim pored crkve Svetog Đorđa. U životu ništa nije slučajno, to je Božija promisao, jer nije prvi put da "slučajno" prolazim gde ljudi imaju problem sa zmijom. Danas prolazeći pored crkve zaustavila me deca i viču da je zmija između automobila. Zaustavio sam se i ispod jednog automobila uhvatio zmiju. Bio je to smuk - kaže Arsenije.

Okupljena deca su bojažljivo posmatrala akciju hvatanja zmije uz povremene uzvike. Kada je Arsenije smestio zmiju na sigurno, u kantu od jupola, dobio je aplauz i čestitke.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Sat vremena pre ove intervencije na poziv je došao u dvorište jedne kuće na periferiji grada.

- Ljudi su me pozvali. U njihovom dvorištu uhvatio sam poskoka - kaže Arsenije.

Za njega ovo današnje hvatanje zmija, dve zmije za sat vremena, nije ništa neobično.

- Ništa neobično za naš grad na Đetinji. Događalo se ranije da sam imao i po tri intervencije hvatanja zmija za sat vremena! Užice je grad sa najviše zmija u Srbiji, ali ne zbog reljefa, već zbog sastava tla, jer je velikim delom na takozvanom belom kamenu. Ne treba se plašiti zmija, samo treba biti obazriv i što bi rekao naš narod "ne čarakati" zmiju prisojkinju - posavetovao je Arsenije.