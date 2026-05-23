Slušaj vest

Ponedeljak, 25. maj proglašen je za Dan žalosti u Bogatiću zbog smrti dvojice maturanata Mačvanske srednje škole, prenosi Mačva info.

"Zbog sinoćne teške saobraćaјne nesreće, koјa se dogodila u naseljenom mestu Bogatić i u koјoј su živote izgubila dva naša mlada sugrađana, a dva su teško povređena, ovim putem vas obaveštavamo da će ponedeljak 25.05.2026. godine, biti proglašen za dan žalosti na teritoriјi Opštine Bogatić", saopštila je ova opština.

Podsetimo, u stravičnom udesu u petak, oko 23 sata u Bogatiću poginuli su mladići E. L iz Klenja i P. D. iz Petlovače, obojica stari 19 godina, a dve osobe su sa teškim telesnim povredama hospitalizovane u šabačkoj bolnici.

Očevidac saobraćajne nesreće u Bogatiću ispričao je jezive detalje nesreće.

"U tom trenutku sam bio u kući. Čuo se strahovit udarac, a nije prošlo ni deset minuta na lice mesta je stiglo nekoliko policijskih patrola, dva saniteta i vatrogasci. Jedan automobil je završio u kanalu, a drugi u kojem su bili nastradali mladići je potpuno smrskan pa su ga vatrogasci sekli da bi izvukli tela - ispričao je očevidac nesreće.

Za sad nije poznat uzrok nesreće u Bogatiću, kao ni kako se dogodila. Istražni organi će u cilju dalje istrage i utvrđivanja okolnosti nesreće pregledati video snimke sa nadzornih kamera u ulici u kojoj se nezgoda dogodila, prenele su ranije Novosti.