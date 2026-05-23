Slušaj vest

Prava drama odigrala se danas u Mutapovoj ulici kod Gimnazije u centru Čačka, kada je zmija primećena kako puzi ulicom pred okupljenim građanima. Prema rečima očevidaca, nakon što je izazvala pažnju prolaznika, uvukla se u dvorište jedne porodične kuće i sakrila među objektima.

Bila je dugačka zmija tamnije boje, a građani su pokušali da utvrde o kojoj vrsti je reč.

– Mislim da je običan smuk, gledali smo i na internetu pa deluje da jeste, ali svakako nije prijatno kada je vidiš nasred ulice, rekao je za RINU jedan od očevidaca.

00:58
Drama u centru Čačka Nasred trotoara uočena dugačka zmija Izvor: RINA

Građanima se u ovim toplim danima se savetuje dodatni oprez, jer je pojava zmija sve češća, ali i da u slučaju pojave zmija ne pokušavaju sami da ih hvataju.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaUžički lovac na zmije u prvoj intervenciji ove godine: Na dan Svetog Jeremije uhvatio smukulju u Rosuljama (FOTO)
Basur - zmija 1.jpg
DruštvoNema ih više samo u šupama, sad ulaze i u sobe! Vladica Stanković intervenisao u kući kod Niša: Ako vidite ovu životinju, zmija vam je blizu!
Vladica2.png
DruštvoŠok kod Pirota! Jovan krenuo na pecanje, pa doživeo scenu iz horor filma: Pogledao u šoferku i zanemeo - "Ja bih umro na mestu" (VIDEO)
Zzmija ribarica na automobilu
SrbijaOSTAVILI PROZOR PREKO NOĆI, NI SLUTILI NISU ŠTA IM JE U KUĆU UŠLO! "Ju" viče domaćica, prepala se kad je shvatila šta je bilo tu dok su svi spavali (VIDEO)