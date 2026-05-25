Slušaj vest

Jedna od najvažnijih ulica u Sremskoj Mitrovici uskoro bi mogla potpuno da promeni izgled. Grad je raspisao tender vredan čak 1,6 milijardi dinara za veliki projekat rekonstrukcije putne infrastrukture, a među prioritetima su ulice Svetog Dimitrija, Vodna i Filipa Višnjića.

Kako se navodi u javnom pozivu, planirana je kompletna rekonstrukcija saobraćajnica, izgradnja novih parking-mesta i biciklističkih staza, kao i značajno unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Poseban akcenat na Ulicu Svetog Dimitrija

Najveće promene očekuju se upravo u Ulici Svetog Dimitrija, jednoj od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Prema projektnoj dokumentaciji, planirano je:

  • razdvajanje saobraćaja za automobile, pešake i bicikliste
  • izgradnja novih parking-mesta
  • postavljanje nove kolovozne konstrukcije
  • unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju

Predviđeno je da nova saobraćajnica ima projektovani vek trajanja od najmanje 15 godina.

Rekonstrukcija Vodne i Filipa Višnjića

Pored Svetog Dimitrija, projekat obuhvata i radove u ulicama Vodna i Filipa Višnjića, kao i održavanje drugih lokalnih puteva na teritoriji grada. Privatni partner koji bude izabran biće zadužen za:

  • izradu kompletne tehničke dokumentacije
  • geomehanička istraživanja i saobraćajne analize
  • projektovanje, izgradnju i rehabilitaciju puteva
  • redovno i zimsko održavanje saobraćajnica

Ugovor na šest godina

Projekat će biti realizovan kroz model javno-privatnog partnerstva bez koncesije, a ugovor sa budućim partnerom planiran je na period od 72 meseca.

Tender je otvoren do 14. jula 2026. godine, kada će biti otvorene pristigle ponude zainteresovanih kompanija. Reč je o jednom od najvećih infrastrukturnih poduhvata koje je Sremska Mitrovica pokrenula poslednjih godina u oblasti lokalne putne mreže.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaSezona kupanja na Lagatoru uskoro počinje: Objavljene nove cene ulaznica, a za neke je ulaz BESPLATAN
LOZNICA - Pripreme za novu sezonu.JPG
SrbijaMLADOST I TALENAT U MUZEJU JADRA: Najbolji radovi 30 studenata Fakulteta primenjenih umetnosti pred lozničkom publikom (FOTO)
LOZNICA - Radovi studenata.jpg
SrbijaZA SAT VREMENA UHVATIO DVE ZVERI! Jednu pronašao u dvorištu kuće, drugu našao na nesvakidašnjem putu: "Prolazim, kada zaustavljaju me deca!" (FOTO)
Basurović - dve zmije za sat vremena - poskok i smuk (1).jpg
SrbijaDRAMA U ČAČKU! ZMIJA NASRED ULICE: Prolaznici u šoku, životinja pobegla u dvorište - POZIV GRAĐANIMA NA OPREZ (VIDEO)
cacak-zmija-centar-grada-fotorina (2).jpg