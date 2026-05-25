MITROVICA ULAGANJEM OD 1,6 MILIJARDI MENJA KLJUČNE ULICE! Svetog Dimitrija dobija biciklističke staze, parking i potpuno novi izgled
Jedna od najvažnijih ulica u Sremskoj Mitrovici uskoro bi mogla potpuno da promeni izgled. Grad je raspisao tender vredan čak 1,6 milijardi dinara za veliki projekat rekonstrukcije putne infrastrukture, a među prioritetima su ulice Svetog Dimitrija, Vodna i Filipa Višnjića.
Kako se navodi u javnom pozivu, planirana je kompletna rekonstrukcija saobraćajnica, izgradnja novih parking-mesta i biciklističkih staza, kao i značajno unapređenje bezbednosti saobraćaja.
Poseban akcenat na Ulicu Svetog Dimitrija
Najveće promene očekuju se upravo u Ulici Svetog Dimitrija, jednoj od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Prema projektnoj dokumentaciji, planirano je:
- razdvajanje saobraćaja za automobile, pešake i bicikliste
- izgradnja novih parking-mesta
- postavljanje nove kolovozne konstrukcije
- unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju
Predviđeno je da nova saobraćajnica ima projektovani vek trajanja od najmanje 15 godina.
Rekonstrukcija Vodne i Filipa Višnjića
Pored Svetog Dimitrija, projekat obuhvata i radove u ulicama Vodna i Filipa Višnjića, kao i održavanje drugih lokalnih puteva na teritoriji grada. Privatni partner koji bude izabran biće zadužen za:
- izradu kompletne tehničke dokumentacije
- geomehanička istraživanja i saobraćajne analize
- projektovanje, izgradnju i rehabilitaciju puteva
- redovno i zimsko održavanje saobraćajnica
Ugovor na šest godina
Projekat će biti realizovan kroz model javno-privatnog partnerstva bez koncesije, a ugovor sa budućim partnerom planiran je na period od 72 meseca.
Tender je otvoren do 14. jula 2026. godine, kada će biti otvorene pristigle ponude zainteresovanih kompanija. Reč je o jednom od najvećih infrastrukturnih poduhvata koje je Sremska Mitrovica pokrenula poslednjih godina u oblasti lokalne putne mreže.
