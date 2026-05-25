Jedna od najvažnijih ulica u Sremskoj Mitrovici uskoro bi mogla potpuno da promeni izgled. Grad je raspisao tender vredan čak 1,6 milijardi dinara za veliki projekat rekonstrukcije putne infrastrukture, a među prioritetima su ulice Svetog Dimitrija, Vodna i Filipa Višnjića.

Kako se navodi u javnom pozivu, planirana je kompletna rekonstrukcija saobraćajnica, izgradnja novih parking-mesta i biciklističkih staza, kao i značajno unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Poseban akcenat na Ulicu Svetog Dimitrija

Najveće promene očekuju se upravo u Ulici Svetog Dimitrija, jednoj od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Prema projektnoj dokumentaciji, planirano je:

razdvajanje saobraćaja za automobile, pešake i bicikliste

izgradnja novih parking-mesta

postavljanje nove kolovozne konstrukcije

unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju

Predviđeno je da nova saobraćajnica ima projektovani vek trajanja od najmanje 15 godina.

Rekonstrukcija Vodne i Filipa Višnjića

Pored Svetog Dimitrija, projekat obuhvata i radove u ulicama Vodna i Filipa Višnjića, kao i održavanje drugih lokalnih puteva na teritoriji grada. Privatni partner koji bude izabran biće zadužen za:

izradu kompletne tehničke dokumentacije

geomehanička istraživanja i saobraćajne analize

projektovanje, izgradnju i rehabilitaciju puteva

redovno i zimsko održavanje saobraćajnica Ugovor na šest godina

Projekat će biti realizovan kroz model javno-privatnog partnerstva bez koncesije, a ugovor sa budućim partnerom planiran je na period od 72 meseca.

Tender je otvoren do 14. jula 2026. godine, kada će biti otvorene pristigle ponude zainteresovanih kompanija. Reč je o jednom od najvećih infrastrukturnih poduhvata koje je Sremska Mitrovica pokrenula poslednjih godina u oblasti lokalne putne mreže.