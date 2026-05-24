Slušaj vest

Tri osobe povređene su u dve tuče koje su se tokom noći dogodile u centru Niša, kazali su u Hitnoj pomoći u Nišu.

U toj zdravstvenoj ustanovi su saopštili da su, nakon zbrinjavanja na terenu, povređene prevezli u Univerzitetski klinički centar Niš na dodatnu dijagnostiku i lečenje.

Lekari Hitne pomoći, kazali su, imali su noćas dosta posla i zbog pružanja pomoći alkoholisanim licima. U protekla 24 sata intervenisali su 92 puta na terenu, a u ambulantama je pregledano 205 pacijenata.

U ambulanti za odrasle, najviše je bilo osoba sa povišenim krvnim pritiskom i asmatičara, a u pedijatrijskoj ambulanti najviše dece imalo je probleme sa alergijom i laringitisom.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteSrbijaNiš kreće u veliku sanaciju: Obnavlja se 15 spomenika i kulturnih dobara, među njima i OVI prepoznatljivi ismboli grada
Niš
SrbijaU Nišu sanirano oko 1.400 udarnih rupa, u toku intenzivni radovi na ulicama i javnim površinama širom grada
Niš
Srbija"VOZE BRZO, ČAK I SA SLUŠALICAMA U UŠIMA" Teška noć za nišku Hitnu: 6 povređenih u 4 saobraćajke!
hitna-pomoc-u-nisu.jpg
SrbijaHAOS U CENTRU NIŠA! Vozači zakočili u neverici kad su došli oči u oči sa NJIMA: Saobraćaj blokiran, zbunjeno stajali i gledali šta ih je snašlo (VIDEO)
download.jpg