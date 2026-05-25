LOZNICA - Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni sutra će na teritoriji Grada Loznice biti izvedeni tretmani suzbijanja komaraca, najavljeno je iz gradske uprave.

Kako je precizirano, napad na dosadne krvopije počeće od podne kada će biti obavljen larvicidni tretman komaraca na stajaćim vodama, kanalima, barama, priobalju i drugim mestima pogodnim za razvoj njihovih larvi.

Za sedam sati uveče planiran je tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje, ali i iz vazduha. Iz gradske uprave mole pčelare da blagovremeno preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela i pčelinjaka, košnice zatvore, ili uklone na bezbednu udaljenost tokom izvođenja tretmana.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen za naredni povoljan dan.

