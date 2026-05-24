Životinje jedna za drugom iskakale iz kamion, uznemirujući prizor kod Kruševca: Upadale u kanal, u sekundi nastala drama VIDEO
Prava drama odigrala se danas na putu Kruševac–Blace, u blizini sela Šogolj, kada su ovce počele da ispadaju iz kamiona koji je bio u pokretu.
Na snimku koji je objavila Instagram stranica 192.rs vidi se kako životinje, jedna za drugom, padaju na asfalt, prevrću se i završavaju kraj puta, dok su neke upale i u kanal pored kolovoza.
Uznemirujući prizori brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne komentare građana. Za sada nije poznato kako je došlo do incidenta, niti da li su životinje povređene.
