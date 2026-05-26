Veliki broj posetilaca, predstavnika kulturnog života i poštovalaca istorije prisustvovao je otvaranju izložbe koja dočarava vreme u kojem su Obrenovići gradili temelje savremene srpske države.

Autori izložbe su istoričari dr Suzana Rajić i dr Danko Leovac, a njihova postavka osmišljena je tako da na savremen i pristupačan način prikaže ne samo političku ulogu dinastije Obrenović, već i širi kulturni i društveni kontekst vremena u kojem su vladali.

Poseban akcenat stavljen je na procese modernizacije Srbije, sticanje nezavisnosti, diplomatske odnose sa evropskim silama, kao i razvoj državnih institucija. Postavka kroz pažljivo odabran materijal omogućava posetiocima da sagledaju značaj dinastije Obrenović iz više uglova — političkog, društvenog, kulturnog i ličnog.

Izložba o Obrenovićima

Na otvaranju izložbe govorili su Nenad Milenović, direktor Biblioteke grada Beograda, i autori, koji su istakli da izložba predstavlja dragocen doprinos kulturi sećanja i razumevanju srpske istorije. Naglasili su da je uloga institucija kulture da čuvaju istorijsko nasleđe i približe ga novim generacijama kroz savremene i atraktivne postavke. Tokom otvaranja istaknuto je da izložba ima poseban značaj jer podseća na epohu u kojoj je Srbija, pod vladavinom Obrenovića, prolazila kroz procese političke emancipacije i evropeizacije.

Govornici su ukazali da su vladari dinastije Obrenović ostavili snažan pečat u borbi za stvaranje moderne srpske države, razvoju državnih institucija, diplomatije, obrazovanja, kulture. Izložba ne predstavlja samo istorijski pregled jedne dinastije, već i priču o razvoju srpskog društva, nacionalnog identiteta i državnosti.

- Dinastija Obrenović, jedna od tri novovekovne srpske dinastije, vladala je Kneževinom/Kraljevinom Srbijom sedamdeset i dve godine, u dva navrata (1815–1842. i 1858–1903), i dala je ukupno petoricu vladara. Zasluge ove dinastije za srpsku državu i narod su ogromne. U prvom periodu vladavine to su događaji vezani za Srpsku revoluciju (1804–1835) kojima je izvojevana nacionalna sloboda, utvrđena autonomija u okvirima Osmanskog carstva, ukinuti feudalni odnosi, uređene i obezbeđene državne granice, propisani glavni državni simboli (grb, zastava), donet Sretenjski ustav. U drugom periodu vladavine, koji je u kontinuitetu trajao četrdeset i pet godina, organizovane su i usavršene vojska i vojne škole, prosveta i školski sistem, uređena su sva državna nadleštva, izgrađena je železnička infrastruktura, uređen monetarni sistem, a zemlja je ustavno uređivana čak tri puta (1869, 1889, 1901). Krunu tog perioda predstavljaju dva događaja, međunarodno priznanje državne nezavisnosti 1878, te proglašenje Kraljevine Srbije 1882. godine, kaže prof. dr Suzana Rajić.