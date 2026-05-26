Jedan od takvih je Miodrag Pavlović, penzioner u penziji. Njegova porodica u velikom dvorištu ima dva plastenika u kojima gaji papriku, jagode, paradajz, krompir, krastavce, šargarepu i cveće - kale da ulepšaju prostor. Dvorišni ambijent ukrašava limun žut, sibirski limun i biljke - lipa i kruška stare više stotina godina. Svo voće i povrće je organsko i ne prska se.

Miodrag Pavlović bio je suvlasnik vodenice koja je prikazana u TV seriji RTS i Radoša Bajića „Selo gori, a baba se češlja“, zajedno sa ortakom Draganom Todorovićem. Vodenica je imala zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, uz vodeničarski prostor od 27 ari ukupno, računajući rečni i priobalni deo. Vodenica je imala površinu 10 x 4 metara plus 1,10 peraja za pogon (dolap). Površina vodenice je bila 40 m2 i plus četiri vodenična kamena posebno za pšenicu i kukuruz.

Vodenica je bila jedan od brendova grada Kruševca pod imenom „Moravka“. Velika bujica na Zapadnoj Moravi odnela ju je i završila je u Čupriji ispod železničkog mosta na Velikoj Moravi. Razgrabljena je u delovima, a metalni deo je prodat u otpad. Svi meštani sela su peticijom tražili finansijsku podršku za povraćaj vodenice ili izgradnju nove, ali to nije uvaženo od nadležnih. Posle ove situacije, a zbog nedostatka prihoda porodica Miodraga Pavlovića počela je da se bavi stočarstvom, o čemu nam govori Miodragova snaja Mirjana Milenović.

- Radila sam u trgovini u selu i ostala bez posla. Imala sam masnu jetru i doktor mi je preporučio da pijem kozju surutku, koje nije imalo u selu. Muž Goran mi je jednog dana doterao kozu i rekao. Evo ti koze, pa od kozjeg mleka pravi sir i surutku. Koza je bila gravidna i donela nam je tri jareta. To je bilo 2018. godine, ja sam se izlečila, stado se stalno uvećavalo i sada broji 30 koza i 34 jareta od kojih sam 30 prodala. Pravim suvi kozji sir, sir u presolcu, mladi sir, halumi sir, sir roštilj, sir u maslinovom ulju sa sušenim vrganjima i suvi sir u crnom vinu, uz mleko i surutku.

Koze se hrane na ispaši, dva puta dnevno ujutru i uveče, odnosno ceo dan. Mužu koza obavljam ujutru i uveče. Svaka koza ima svoje ime. Pošto sam videla da je lako raditi sa životinjama, odlučila sam da kupim i magariće. Krenula sam sa jednom magaricom, koju je muž kupio u Srnju, a nabavio je i magarca. Ona se posle 14 meseci opulila i donela jedno mladunče - pule. Posle 3-7 dana magarica se ponovo pari i nosi 14 meseci. Sada imam 4 magarice, dva magarca i jedno pule, ukupno 7. Od njih koristim mleko, muža se obavlja jednom dnevno i to ujutru ili uveče. Kada muzem kozu, pule mora biti pored majke, a posle može biti odvojeno. Od nje koristim samo mleko. Za svoje domaćinstvo pravim sir od kozjeg i magarećeg mleka pomešano. Mleko prodajem stalnim kupcima. Magareće mleko je dobro za astmu, bronhitis, alergiju, veliki kašalj i imunitet, a za velike gospođe koje žele da budu kao Kleopatra one magarećim mlekom prskaju lice.

Imamo u ponudi velike količine magarećeg mleka za kupanje u njemu. Svu lekovitost za lepotu imate na jednom mestu, u magarećem mleku. Pored redovne ispaše, svako jutro ih zobim kukuruzom, ječmom i ovsom. Mušterije su stalne i dolaze kući, tako da ne idem na pijacu. Gajimo domaće kokoške koje se šetaju po dvorištu (50) i redovno nam daju jaja. Naši verni pratioci su pas haski Badi i mačor Simon.

Porodica se bavi i voćarstvom. Na brdu imaju vikendicu uz vinograd. Gajili su vinovu lozu na 60 ari, a sada samo na pet, ali i malinu na 20 ari.