Lekari Univerzitetsko kliničkog centra (UKC) u Nišu, bore se za život mladića D. Dž. (21) iz Grabovice kod Kuršumlije kome je 15. maja mašina za baliranje sena odsekla ruku do ramena.

Ranije je saopšteno da je životno ugrožen. Odmah po dolasku u Niš nad njim je obavljen složen operativni zahvat.

- Pacijent je u jedinici intezivnog lečenja. Još uvek je na mehaničkoj ventilaciji i trenutno je stabilan - rečeno nam je danas u UKC.

On je u petak 15. maja oko 17 časova popodne sam radio na ovoj mašini. Kako smo saznali, konopac koji je vezivao je povukao ruku u mašinu i ona ju je isekla do ramena. Mladić je u tom trenutku bio vrlo priseban, te uz pomoć komšije uspeo da izvuče ruku iz mašine i poneo je kući, gde je peškirom previo sebi ranu.

Nakon toga ga je majka odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija, odakle je hitno transportovan u Opštu bolnicu Prokuplje, a zatim i u UKC Niš.

Operisan je u petak uveče.

Kako smo saznali od njegovih komšija, navodno je pokušano da mu se ruka vrati na mesto, ali je nažalost ona već bila u lošem stanju.