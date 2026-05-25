Požega – U selu Gorobilje došlo je do havarije na magistralnom cevovodu, usled čega je na desetine hiljada ljudi u Čačku, Lučanima, Požegi, Gornjem Milanovcu i Arilju ostalo bez vode. Ekipe JKP „Rzav“ i Srbijavoda su na terenu od ranih jutarnjih sati i čine sve kako bi se kvar što pre sanirao.

- Ovo je već treće pucanje ove cevi u poslednjih dvadeset godina. Sve raspložive ekipe ulažu maksimalne napore kako bi se ova teška situacija stavila pod kontrolu. U pitanju je betonska cev prečnika metar i dvadeset koja je pukla pod pritiskom. S obzirom na to da nije prvi put, struka smatra da je najverovatnije problem nastao još prilikom izgradnje vodosistema, odnosno zbog greške u projektovanju. Sada ćemo učinitti sve da taj probem bude trajno rešen, rekao je za RINU direktor JKP „Rzav” Arilje Matija Bratuljević.

Usled havarije na vodosistemu, grad Čačak je na sednici proglasio vanrednu situaciju.

- Obezbedićemo vodu za bolnicu i vrtiće, a sa naših bunara trudićemo se da obezbedimo minimalne količine vode koje će imati niži delovi u gradskom području. Očekujemo stabilizaciju u sredu ujutru, kada se može očekivati da Čačak dobije vodu za tehničku upotrebu, a na građene apelujemo da ne piju vodu dok to ne odobri Zavod za javno zdravlje. Verujemo da će i to biti narednih dana, rekao je Vladan Milić zamenik gradonačelnika Čačka.

Nadležni iz Gornjeg Milanovca takođe apeluju na građane da budu strpljivi i prate uputstva i da će problem biti rešen u naredna 72 sata.

Proglašena vanredna situacija u Čačku

Na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka na predlog Gradskog štaba, zamenik gradonačelnika Vladan Milić doneo je odluku o proglašenju vanredne situacijena teritoriji grada Čačka.

- Vanredna situacija je proglašena zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koja se dogodila jutros oko 06.00 časova. U koordinaciji sa JKP „Vodovod“ vrši se snabdevanje prioritetnih korisnika tehnički ispravnom vodom, odnosno vodom za piće, a to su: Opšta bolnica, pekare, vrtići, mlekare i drugi, potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Stanovništvo se moli da u narednih deset dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnabdevanja Rzav za piće, sve dok Zavod za javno zdravlje i JKP „Vodovod“ ne objave završne analize uzoraka vode, koje će, prema našim informacijama, biti gotove do srede.

Voda koja bude u sistemu tokom navedenog perioda može se koristiti isključivo kao tehnička voda. Gradski štab za vanredne situacije grada Čačka će pratiti situaciju na terenu i, shodno činjeničnom stanju, donositi naredbe i preduzimati mere u cilju rešavanja krizne situacije, poručuju iz lokalne samouprave.