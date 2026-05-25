Kad god neko prošeta pored reke Gradac, nema šanse da ne naleti na zmiju.

To, zaista, nije samo do učestalih objava na društvenim mrežama, već su početkom maja valjevski mediji objavili da je u kanjonu ove reke, zabeleženo povećano prisustvo zmija, među kojima je i poskok, jedna od najotrovnijih vrsta u Evropi.

Poslednji susret sa poskokom baš u ovoj sredini, zabeležio je juče Predrag Veselinović, a video snimak kako zmija "preskače" granje nad vodom objavile su stranice Valjevo live i Putujmo po Srbiji.

Trouglasti oblik glave, rog na vrhu i uočljive šare - lako je prepoznati ovu vrstu zmije. Na korak od njegovih nogu, uz šum vode, savladavala je prepreke i vešto vijugala.

Na trenutak, kao da je osetila nečije prisustvo, ali, kako se saznaje, nije došlo do "incidenta".

- Da biste osigurali svoju sigurnost, savetuje se da se krećete isključivo po obeleženim stazama, nosite čvrstu obuću i izbegavate bilo kakav kontakt sa zmijama. Posetiocima se preporučuje dodatni oprez prilikom kretanja kroz ovu prelepu prirodnu oblast. U slučaju ujeda, odmah potražite medicinsku pomoć. Budite oprezni i uživajte u prirodi - savetuju ljubitelji prirode i reke Gradac.