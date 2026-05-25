Nakon što je grad ostao bez vode, stanovnici Čačka su se uspaničili i pohrlili u prodavnice da naprave zalihe. Većina rafova sa vodom, običnom i kiselom, kako u većim tako i u manjim marketima skoro da su ostali prazni.

- Danas je odjednom krenula opšta navala. Za manje od pola sata prodato je preko 30 paketa obične vode. Ljudi su vidno u panici, plaše se i kupuju velike zalihe. Mi moramo da radimo dupune vode, jer to kako postavimo na raf, tako se razgrabi, kaže Dragan, vlasnik prodavnice u naselju Trbušani.

Usled nestašice vode u Čačku je proglašena vanredna situacija, a stabilizacija se očekuje u sredu kada bi trebalo da stigne tehnička voda za građane, dok se ispravna voda za piće očekuje tek za oko deset dana.

- Nije nam svejedno, imamo malo dete, voda nam je potrebna u velikim količinama. Danas smo kupili zalihe, ali jako teško funkcionišemo. Nadamo se da će što pre stići bar ta tehnička voda, kako bi mogli da okupamo decu i skuvamo nešto, rekla je Čačanka Milica.

Do havarije je došlo kada je na magsitralnom cevovodu kod sela Gorobilje pukla glavna cev velikog prečnika. Nadležne ekipe JKP Rzav i Srbijavoda su sve vreme na terenu.

Mesto havarije kod Čačka

