Jedna malena Anđelija dane provodi na potpuno drugačiji način od svojih drugara i vršnjaka, okružena životinjama, prirodom i poslovima na farmi koji su za nju deo svakodnevice, a jedan potez je sada postao hit na društvenim mrežama — sve zahvaljujući njenoj hrabrosti i želji da uči!

Naime, na farmi magaraca "Mekani" snimljen je nesvakidašnji prizor koji je mnoge dirnuo i pokazao koliko jedno dete može biti hrabro i zrelo. Uz pomoć i savete svog oca, Anđelija je prisustvovala dolasku na svet mladunčeta magarca i bez panike pomogla da sve prođe kako treba. Smireno je reagovala, oslobodila mladunče i proverila da li je dobro.

Za većinu ljudi ovakav trenutak bio bi nešto nesvakidašnje, ali za ovu devojčicu život na farmi nije nepoznanica. Odrastanje među životinjama naučilo ju je odgovornosti, strpljenju i brizi za druga živa bića.

Njena priča privukla je pažnju upravo zato što pokazuje drugačiju sliku detinjstva – onu u kojoj su priroda, porodica i rad važniji od ekrana i virtuelnog sveta.

Dok njeni vršnjaci slobodno vreme često provode u zatvorenom prostoru, Anđelija stiče iskustva koja se pamte čitavog života. Umesto mobilnog telefona, u rukama je držala tek rođeno magare, a taj prizor mnoge je iskreno oduševio.

U vremenu kada se sve češće govori o udaljavanju dece od sela i prirode, ova devojčica pokazuje da prave vrednosti nisu nestale. Ljubav prema životinjama, osećaj odgovornosti i povezanost sa porodicom kod nje dolaze sasvim prirodno.