O kakvom problemu je reč i kada bi ovaj kvar mogao biti otklonjen, za emisiju "Redakcija", govorio je Matija Bratuljević, v.d. direktor JP Rzav.

- Kao što ste juče čuli u izjavi koju sam vam dao, havarija je nastupila juče u 6.05 časova. Ekipe javnog preduzeća "Rzav", zajedno sa operativom "Srbijavoda", bile su na terenu tokom čitavog dana. Pristupili smo zameni cevi profila FI 1200, postavili smo čeličnu cev i sada treba da počne postupak zavarivanja. Očekujemo da ćemo u noći između utorka i srede početi dopunu sistema - rekao je Bratuljević.

Matija Bratuljević, v.d. direktor JP Rzav Foto: Kurir Televizija

"Mi smo odgovorna kompanija"

Kako je istakao, proces normalizacije sistema je u završnoj fazi, ali da će konačnu odluku o upotrebi vode za piće doneti stručne službe nakon svih neophodnih provera.

- To je podjednako osetljiv posao kao i samo pražnjenje i sanacija sistema, zbog čega će radnici JP "Rzav" biti raspoređeni duž svih 70 kilometara cevovoda kako bi pratili punjenje sistema. Očekujemo da ćemo tehničku vodu imati u sredu ujutru. Kada bi građani trebalo da dobiju vodu za piće pre svega zavisi od Zavoda za javno zdravlje. Mi smo odgovorna kompanija, kao i naše kolege iz vodovoda i komunalnih preduzeća u Požegi, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Čačku. Kada struka potvrdi da je voda ispravna za piće, o tome ćemo odmah obavestiti javnost.

