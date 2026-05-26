U selu Bresnica kod Prokuplja dogodio se požar na kamionu sa drobilicom, koji je prešao i na pomoćni objekat. Povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Prema informacijama do kojih smo došli, kamion sa drobilicom se zapalio neposredno pre ulaska u prostor u kojem je trebalo da bude.

- Sve je gorelo, pa je požar prešao i na pomoćni objekat u dvorištu. Zahvaljujući vatrogascima, na kraju je ugašen, ali je šteta velika - kaže naš izvor s mesta požara.