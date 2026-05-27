Grad Subotica raspisao je javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističko-pešačke staze oko Palićkog jezera, čime jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u Srbiji dobija novu rekreativnu i turističku infrastrukturu.

Predmet nabavke obuhvata projektovanje biciklističko-pešačkih staza, odmorišta i vidikovca na području Palića.

Planirano je da se izradi kompletna dokumentacija za devet deonica na zapadnoj, južnoj i jugoistočnoj obali jezera, ukupne dužine oko 5.664 metra, kao i rekonstrukcija nasipa između III i IV sektora.

Staza će biti projektovana u širini od tri metra - po 1,5 metar za pešake i bicikliste - sa asfaltnom podlogom, razdelnom linijom i kompletnom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Na pojedinim delovima biće uvedena zona usporenog saobraćaja, dok će kretanje teških motornih vozila biti zabranjeno.

Poseban akcenat stavljen je na zaštitu prirode, pa je predviđeno da se trasa na pojedinim mestima udalji od obale kako bi se zaobišla zaštićena područja i sačuvala postojeća vegetacija.

Projektom su obuhvaćena i odmorišta uz stazu sa stolovima, klupama i stalcima za bicikle, kao i informativno-edukativne table namenjene promociji turizma i zaštite prirodnih vrednosti Palića. Planirano je i hortikulturno uređenje prostora oko odmorišta.

Takođe, predviđena je izgradnja drvenog vidikovca uz stazu, namenjenog odmoru i posmatranju prirodnog okruženja. Konstrukcija treba da bude uklopljena u ambijent i izrađena od trajnih i vremenski otpornih materijala.

Dokumentacija će obuhvatiti idejna rešenja, idejne projekte i projekte za izvođenje, kao i pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 60 radnih dana od uvođenja izvođača u posao.

Rok za podnošenje prijava je 3. jun.