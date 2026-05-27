"SRPSKA DRAMA" I "ČORBA OD KANARINCA" OČARALI PUBLIKU: Veliki uspesi Trsteničkog pozorišta u zemlji i inostranstvu
Maj mesec bio je izuzetno uspešan za Trsteničko pozorište, koje je svojim predstavama i nagradama obeležilo ovogodišnju festivalsku sezonu.
Predstava "Čorba od kanarinca“ ostvarila je zapažene rezultate na festivalima, osvojivši priznanja stručnih žirija, ali i simpatije publike.
Na 13. BRAN DAM Fest-u u Krnjevu (Velika Plana) predstava je nagrađena kao najbolja po izboru publike, sa visokom prosečnom ocenom 4,83. Stručni žiri festivala dodelio je nagradu za najbolju žensku ulogu Tijana Matić, dok je priznanje za najbolju mušku ulogu osvojio Andrej Jovanović.
Uspeh je nastavljen i na 31. MAPS-u u Plažanima (Despotovac), gde je "Čorba od kanarinca“ proglašena za najbolju predstavu festivala po odluci stručnog žirija. Još jedno priznanje pripalo je Tijani Matić za najbolju glavnu žensku ulogu, čime je potvrđena njena upečatljiva i emotivna interpretacija.