U Savetovalištu razvojne pedijatrije Doma zdravlja Novi Sad, kao nova mera za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece, a uz podršku Grada Novog Sada, počinju sa radom grupe za edukaciju roditelja o negativnom uticaju ekrana na razvoj deteta i sprečavanju razvoja zavisnosti.

Svakog meseca, u nekoliko termina, roditelji i staratelji dece uzrasta do šest godina, imaće priliku da se informišu kako prekomerna upotreba ekrana može uticati na razvoj govora, pažnje, motoričkih i emocionalnih veština deteta.

Posledice koje mogu nastati jesu poremećaji pažnje i ponašanja, emocionalna nestabilnost, anksioznost, problemi u učenju i socijalna otuđenost, a uloga roditelja je ključna u sprečavanju svega toga. Kroz interaktivne radionice sa psihologom i defektologom roditeljima će biti ponuđeni različiti načini stimulacije svih apekata psihomotornog razvoja dece predškolskog uzrasta.

Planirani datumi radionica su 1, 10. i 11. jun u 16 časova. Svi zainteresovani prijave mogu slati na adresu andric.nevena@dzns.rs. Časovi će se odvijati u prostorijama Savetovališta, u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj, ulica Zmaj Ognjena Vuka, broj 19. Moguće je prisustvo oba roditelja, a broj učesnika na jednoj radionici ograničen je na 10 osoba.

Prevencija negativnog uticaja ekrana na razvoj deteta kroz osnaživanje roditeljske uloge mera je koja će se sprovoditi tokom cele godine. Radionice su besplatne, a novi termini biće blagovremeno objavljivani na sajtu i stranicama društvenih mreža Doma zdravlja Novi Sad.