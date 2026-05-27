JKP "Parking servis" obavestio je građane da i ove sezone, na parkiralištu kod glavnog ulaza na Štrand, mogu da koriste jedno od 27 posebno obeleženih parking mesta, odnosno "Humani parking”.

Na taj način, slanjem SMS-a sa sadržajem 1 na kratki broj 1150, uplatom dnevne parking karte doniraju 100,00 dinara za unapređenje kvaliteta lečenja i života dece obolele od malignih bolesti.

Sva prikupljena sredstva direktno se uplaćuju na račun Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR).

Kurir.rs/RTV

