POMOĆ ZA DECU OBOLELU OD RAKA: "Humani parking" kod Štranda
JKP "Parking servis" obavestio je građane da i ove sezone, na parkiralištu kod glavnog ulaza na Štrand, mogu da koriste jedno od 27 posebno obeleženih parking mesta, odnosno "Humani parking”.
Na taj način, slanjem SMS-a sa sadržajem 1 na kratki broj 1150, uplatom dnevne parking karte doniraju 100,00 dinara za unapređenje kvaliteta lečenja i života dece obolele od malignih bolesti.
Sva prikupljena sredstva direktno se uplaćuju na račun Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR).
