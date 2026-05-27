Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, rekreacije i aktivnog odmora da se pridruže vožnji kroz jedinstvene predele Podunavlja, uz edukativni program i druženje u prirodi. Prijave su otvorene do srede, 3. juna, a primaju se lično u prostorijama Turističke organizacije Apatin, na adresi Trg Nikole Tesle 13, radnim danima. Broj mesta je ograničen.

Dolazak na lokalitet Rokaš planiran je u 11.15 časova. Tamo će biti organizovana pauza kod stare ribarske kuće, kao i obilazak pešačke edukativne staze uz jezero Sakadaš, u pratnji apatinskog ornitologa Nenada Sprema. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa pticama ovog područja i osnovama posmatranja ptica. Polazak ka Lovačkom domu „Fazan“ planiran je u 12.30 časova, dok su organizovani ručak i odmor predviđeni u 13 časova. U okviru programa biće organizovan i obilazak osmatračnice, kao i upoznavanje sa prirodnim vrednostima područja. U 14.30 časova planiran je polazak ka izletištu Arka, a u 15.30 časova kafa i posluženje na jezeru Arka, uz završno druženje učesnika i slobodne aktivnosti.