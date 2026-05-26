Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije danas je Vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Kragujevcu uručilo novo specijalno vatrogasno vozilo – autocisternu marke DAF, kapaciteta 7.000 litara vode, čime su značajno unapređeni tehnički resursi i operativna spremnost ove jedinice.

Novo vozilo omogućiće brže i efikasnije reagovanje pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade u svim vrstama vanrednih situacija, posebno prilikom gašenja požara na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i tokom intervencija u teško pristupačnim područjima. Zahvaljujući velikom kapacitetu rezervoara i savremenoj opremi, očekuje se da će ova autocisterna u velikoj meri doprineti većoj mobilnosti, efikasnosti i operativnosti jedinice u Kragujevcu.

Foto: UVS MUP

Načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, Zoran Kočović, istakao je da je kontinuirano ulaganje u opremu i modernizaciju vatrogasno-spasilačkih jedinica od izuzetnog značaja za bezbednost građana i efikasno delovanje službi na terenu.

- Nabavka savremenih specijalnih vozila predstavlja važan korak u jačanju kapaciteta sektora za vanredne situacije. Ovo vozilo će omogućiti brži odgovor na intervencije i dodatno povećati bezbednost građana i pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica - poručio je Kočović.

Iz Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac naglašavaju da će nova autocisterna značajno olakšati rad vatrogasaca na terenu i doprineti efikasnijem izvršavanju svakodnevnih zadataka, posebno u periodu povećanog rizika od požara tokom letnjih meseci.