U sklopu Nacionalne kampanje o fertilitetu ''Za srce više'' u lozničkom Omladinskom centru danas je održano predavanje za grupu lozničkih srednjoškolaca koji su saznali osnovne informacije o plodnosti i faktorima koji na nju utiču, praktične savete o očuvanju reproduktivnog zdravlja, i kako da aktivno brinu o svom zdravlju i budućnosti. ''Za srce više'' je ove godine pokrenuta kampanja posvećena podizanju svesti o reproduktivnom zdravlju i plodnosti kod žena i muškaraca u Srbiji, a današnji predavač mladim Lozničanima bila je Ivana Dujak, iz IVF Centra koji sprovodi kampanju uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja Tatjane Macure i Vlade Srbije.

Prema njenim rečima cilj je da se predavanjima širom Srbije mladima pruži što više pravih informacija, kako bi mogli donositi dobre odluke kada im to bude potrebno. Cilj je pružanje relevantnih i naučno zasnovanih informacija o reproduktivnom zdravlju, plodnosti i zdravim životnim navikama.

- U okviru kampanje radimo i vodiče kroz plodnost i neplodnost da bi mladi što više bili upoznati sa osnovnim stvarima. Kampanja jeste okrenuta ka mladima koji žele što više da upoznaju svoju plodnost i da se to o tome što više priča. Odluke koje donosimo danas, utiču na naše telo sutra i neka motivaciona poruka je da je u znanju moć i da to treba da se iskoristi u pravo vreme.

Kampanja traje šest meseci sa tendencijom da bude nastavljena. Edukacije smo držali u Beogradu, Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji, Somboru, a u planu imamo još mnogo gradova. Mladi ljudi ne znaju dovoljno o plodnosti i cilj je da se ova tema što više širi, da što više mladih ljudi ima prave informacije – rekla je ona i istakla da ovo nije pritisak na mlade ljude da moraju da se ostvare kao roditelji, već samo da se što više edukuju, kako bi potomstvo mogli planirati na vreme.

Bojan Lučić, koordinator Omladinskog centra, kaže da je Kancelarija za mlade domaćin nacionalne kampanje ''Za srce više'', i da je posebno važno mladima preneti informaciju koji su rizici, kako da se zaštite, koje su prednosti prevencije reproduktivnog zdravlja, ali i kome da se obrate ukoliko dođe do problema. Omladinski centar edukaciju o reproduktivnom zdravlju sprovodi više od 13 godina, istakao je on i naveo da je važno da se mladi upoznaju sa temom reproduktivnog zdravlja i kako im ne bi bila strana.

Inače, u Palati Srbija juče je održana međunarodna ekspertska konferencija ''Za srce više" u okviru istoimene nacionalne kampanje o fertilitetu, na kojoj su ispred Loznice prisustvovale gradonačelnica Dragana Lukić i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić.