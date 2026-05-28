U Loznicu je stigao novi kamion smećar kao donacija Ministarstva zaštite životne sredine, čime je nastavljena obnova mehanizacije KJP ''Naš dom'' i stvaranje uslova za proširenje organizovanog iznošenja otpada na seoska područja. Ugovor o dodeli vozila potpisali su gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i predstavnik resornog ministarstva Vladan Vasić, a ovo je drugo, novo vozilo koje je u poslednjih osam meseci, uz podršku države i Ministarstva zaštite životne sredine, stiglo u Loznicu.

Lukićeva je istakla da ove donacije imaju ogroman značaj za Loznicu jer će omogućiti efikasnije i sakupljanje i transport, ali i odlaganje otpada, kao i odlazak u najudaljenije lozničke mesne zajednice.

- Uporedo sa donacijama prošle godine smo sredstvima iz budžeta grada nabavili jedan kamion smećar, i planiramo da i tokom leta, takođe iz budžeta nabavimo još jedno takvo vozilo. Ovo radimo kako bismo obnovili dotrajalu mehanizaciju u JKP ''Naš dom'', a i da bismo pokrili celokupnu teritoriju grada Loznice obaveznim iznošenjem smeća. U dve poslednje godine smo zonu obaveznog iznošenja smeća proširili na osam mesnih zajednica, a u ovoj i narednoj godini planiramo da obuhvatimo i preostalih četrnaest. To je jedan od preduslova priključenja na regionalnu deponiju ''Eko-Tamnava'' na Kaleniću kod Uba. Usvojili smo lokalni plan upravljanja otpadom, a predstoji i da parcela namenjena za izgradnju transfer stanice dobije namenu. Tako će se steći uslovi za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izradu transfer stanice sa reciklažnim dvorištem – kazala je ona.

Istakla je i da je projekat zatvaranja gradske deponije u finalnoj fazi i u ovoj godini se očekuje početak radova i na zatvaranju te ''nesanitarne deponije''. Direktor KJP ''Naš dom'' Tomislav Mandić rekao je da je Loznica jedna od 20 lokalnih samouprava koje su dobile vozilo na konkursu resornog ministarstva.

- Tokom prošle godine sanirali smo više od deset ''divljih'' deponija, a ove godine još sedam. Novo vozilo marke ''Reno'', kapaciteta 16 kubika, mnogo će nam značiti za rad na terenu i koristićemo ga da bismo stigli do najudaljenijih sela - rekao je Mandić i dodao da je vrednost donacije 21 milion dinara.