Nakon dva dana kvar na havariji na magistralnom cevovodu je saniran i Čačanima je konačno potekla voda niz slavine. Dobili su tehničku vodu, koja još uvek nije za piće i čeka se odobrenje Zavoda za javno zdravlje.

- Nakon saniranja jako teškog kvara na sistemu Rzav, došlo je do punjenja cevovoda i krenula je isporuka vode ka korisnicima. U sistem Beljina voda je stigla je oko četiri, dok je kroz slavine potekla oko pet sati. Pritisak je jutros bio nešto slabiji dok se popuni sistem, zato molimo građane za razumevanje - rekao je Zoran Pantović, direktor JKP Vodovod.

On dodaje da se očekuje da će u prepodnevnim satima svi dobiti vodu i da će se stabilizovati pritisak na gradskom području.

- Sad kad je saniran kvar ne znači da će sada svi odmah dobiti vodu, jer kao što je pražnjenje trajalo satima, tako mora i punjenje sistema - kazao je.

U toku dana očekuje se da potpuna normalizacija snabdevanja na svim područjima u Čačku, Gornjem Milanovcu, Požegi, Arilju i Lučanima.