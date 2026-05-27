Slušaj vest

Građani Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana i Požege danima su bili suočeni sa nestašicom vode zbog havarije na regionalnom vodosistemu "Rzav", dok su ekipe JP "Rzav" radile na sanaciji kvara i stabilizaciji sistema.

Tokom jutra situacija se postepeno normalizovala, a nadležni su saopštili da se očekuje urednije vodosnabdevanje u svim delovima Moravičkog okruga. O stanju na terenu, posledicama havarije i narednim koracima govorio je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka, dok je informacije sa lica mesta prenela reporterka Gordana Injac.

reporterka Gordana Injac Foto: Kurir Televizija

Voda stigla u Čačak, ali još ne u punom kapacitetu

Nakon tri dana bez urednog vodosnabdevanja, voda je tokom jutra stigla u Čačak, ali još uvek ne u punom kapacitetu, posebno u višim delovima grada. Reporterka Gordana Injac objasnila je da je kvar na magistralnom cevovodu u Gorobilju otklonjen tokom jučerašnjeg dana, nakon čega je sistem tokom noći postepeno vraćan u funkciju. Dodala je da su ekipe JP "Rzav" bile raspoređene na više lokacija zbog kompleksnosti sistema koji obuhvata oko 70 kilometara magistralnog cevovoda.

- Dobra vest je da slavine u ovom trenutku nisu potpuno suve - istakla je ona, navodeći da se tokom dana očekuje stabilizacija i normalizacija vodosnabdevanja.

Kako je objasnila, Požega i Gornji Milanovac prethodnih dana bili su u nešto povoljnijoj situaciji, jer su nakon obustave isporuke vode iz sistema "Rzav" aktivirali sopstvena izvorišta koja su koristili pre priključenja na regionalni sistem.

Dodala je i da je zbog problema sa vodosnabdevanjem Opšta bolnica u Čačku je nastavila da obavlja samo hitne operacije, dok su škole organizovale skraćene časove u trajanju od 35 minuta. Povodom cele situacije juče je održana i sednica Štaba za vanredne situacije, na kojoj je analizirano stanje i dalji koraci ka potpunoj stabilizaciji sistema.

Sistem se postepeno puni, voda još nije za piće

Govoreći o sanaciji havarije na regionalnom vodosistemu "Rzav", Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka, izjavio je da su radovi na zameni oštećene betonske cevi čeličnom privedeni kraju i da je tokom večeri počelo postepeno punjenje sistema.

- Sistem mora pažljivo da se puni jer je sve pod velikim pritiskom, ali građani će već ujutru imati vodu za tehničku upotrebu - rekao je Milić.

Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka Foto: Kurir Televizija

On je objasnio da će vanredna situacija ostati na snazi dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi da je voda bezbedna za piće, kao i da će, u skladu sa procedurama, biti urađene tri analize u određenim vremenskim razmacima.

Dodao je da će, ukoliko prvi rezultati budu zadovoljavajući, voda najpre moći da se koristi za kuvanje i termičku obradu hrane.

04:05 - Sistem mora pažljivo da se puni jer je sve pod velikim pritiskom, ali građani će već ujutru imati vodu za tehničku upotrebu - rekao je Milić. Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

02:19 IZGRADNJA TOPLOVODA U NIŠU OTKRILA NOVO AREHEOLOŠKO NASELJE! Pronalasci su brojni - od novca do građevinskog materijala Izvor: Kurir televizija