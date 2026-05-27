Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjen, a tehnička voda potekla vodosistemom “Rzav“, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku utvrđivanje uzroka nove havarije. Snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom nije prekinuto.

U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema “Rzav“ iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac.

Ekipe radnika i inženjera su na terenu i rade na otkopavanju mesta gde su juče u toku dana zavarivali cevi.

Direktor javnog preduzeća “Rzav“ Matija Bratuljević kaže da nije došlo do novog pucanja cevi, već da je došlo do curenja vode. Zaseda Štab za vanredne situacije.

Što se tiče Čačka, gde je prethodnih dana situacija bila najteža, zamenik gradonačelnika Vladan Milić kaže da se od jutros vodovodi pune i da se očekuje da tokom dana svi potrošači dobiju tehničku vodu.

Inače, građani Čačka moći će da se i dalje snabdevaju pijaćom vodom na mobilnim cisternama, čije su lokacije objavljene na sajtu Javnog komunalnog preduzeća Vodovod.

Takođe, obezbeđena je pijaća voda za prioritetne potrošače - opštu bolnicu, dom zdravlja, škole i vrtiće.

Do prekida u vodosnabdevanju iz sistema "Rzav" došlo je u ponedeljak, kada je nastao kvar na cevovodu u mestu Gorobilje. Kvar je kasno sinoć saniran, posle čega je krenulo punjenje sistema.

Rano jutros tehnička voda je stigla u domaćinstva, ali je bilo problema sa pritiskom. U toku prepodneva ponovo je uočen problem na sistemu.