Na magistralnom cevovodu u mestu Gorobilj, prema nezvaničnim informacijama ponovo je probila voda, iako je juče kvar saniran.

Na ovu temu, za "Puls Srbije", izveštavala je Gordana Injac - novinar Kurira.

- Informacija o novom kvaru na regionalnom sistemu za vodosnabdevanje "Rzav" više nije nezvanična, već je i zvanično potvrđena. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da je došlo do novog curenja upravo na mestu gde je prethodna dva dana saniran veliki havarijski kvar. Nakon što je kvar iz ponedeljka u ranim jutarnjim časovima saniran, tokom noći je voda ponovo upumpavana u sistem i mreža je postepeno stabilizovana - rekla je Injac.

Gordana Injac - novinar Kurira

Rezervoari puni, ali građani i dalje bez vode za piće

Građani Čačka su jutros oko osam časova, uglavnom na višim spratovima, dobili tehničku vodu slabijeg pritiska. Međutim, već pola sata kasnije pojavile su se informacije o novom curenju na sistemu, što je potom i potvrđeno, navela je.

- Kako je naveo Milić, rezervoari koji snabdevaju Čačak trenutno su puni, što bi građanima trebalo da obezbedi još oko osam sati ekonomičnog vodosnabdevanja. Nadležni očekuju da će kvar u tom periodu biti otklonjen i da sistem neće ponovo biti potpuno van funkcije. Do tada, građani imaju tehničku vodu koja nije za piće, ali je u trenutnoj situaciji od velikog značaja, s obzirom na to da među građanima raste nezadovoljstvo i da flaširane vode često nestaje iz prodavnica.

Kakva je trenutna situacija u Gornjem Milanovcu, za "Puls Srbije", otkrio je Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac.

Vanredne mere nakon pucanja cevovoda

Nakon pucanja magistralnog cevovoda koji snabdeva više lokalnih samouprava, u Gornjem Milanovcu uvedene su hitne mere kako bi se ublažile posledice i održalo vodosnabdevanje građana, istakao je.

- Kao što je poznato, problem je počeo u ponedeljak u ranim jutarnjim časovima, kada smo dobili informaciju da je došlo do pucanja velikog magistralnog cevovoda koji snabdeva pet lokalnih samouprava. Odmah smo reagovali na teritoriji opštine Gornji Milanovac i preduzeli sve što je bilo u našoj nadležnosti. Proglašenjem vanredne situacije dobili smo mogućnost da dodatno angažujemo javno-komunalno preduzeće i maksimalno pokrenemo fabriku vode u selu Banjani.

Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac

- Na taj način uspeli smo da obezbedimo dovoljne količine vode za veći deo gradskog područja. Nažalost, rubni delovi grada ostali su bez vode, ali smo uspeli da izbegnemo ozbiljnije restrikcije u većem delu Gornjeg Milanovca. Tokom noći, oko tri sata iza ponoći, ponovo smo dobili određene količine vode iz sistema "Rzav", pa očekujemo da će u narednih sat vremena svi delovi grada imati uredno vodosnabdevanje. Trudićemo se da takvo stanje i održimo.

Kada je reč o trenutnom problemu na magistralnom cevovodu, zapravo se, kako Kovačević kaže, radi o delu starog kvara koji nije u potpunosti saniran. Očekuje se da će stručne službe "Rzava" tokom dana rešiti i taj problem.

- Paralelno s tim preduzeli smo i dodatne mere. U prvom trenutku obezbedili smo vodu za sve osnovne škole i vrtiće u Gornjem Milanovcu, a potom smo, zahvaljujući donaciji Crvenog krsta Srbije, distribuirali vodu i Opštoj bolnici, Vojsci Srbije i drugim ustanovama. Situacija je trenutno znatno stabilnija i očekujemo da će svi potrošači uskoro imati vodu. Prošli smo mnogo bolje nego pojedini gradovi u okruženju upravo zato što smo na vreme aktivirali alternativno izvorište i podigli proizvodnju vode na maksimum.

