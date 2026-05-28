Organizovana grupa penzionera iz Slovenije stigla je u Merkur na desetodnevni odmor, već treću godinu zaredom. Udruženje penzionera iz Ljubljane svake godine posećuje neku od banja u zemljama u okruženju, a Vrnjačku Banju i Merkur su prvi put posetili pre dve godine. Nakon odličnih utisaka iz prethodnih boravaka, i ove godine su se ponovo odlučili za Merkur i Vrnjačku Banju, čime potvrđuju kontinuitet uspešne saradnje i veliko poverenje.

Prva ovogodišnja grupa od 50 gostiju dočekana je tradicionalnom srpskom dobrodošlicom uz pogaču i so, nakon čega je upriličena prezentacija njihovog boravka i usluga koje će im biti na raspolaganju.

Ono što gosti iz Slovenije najviše vrednuju u Merkuru je medicinska usluga, terapije, stručnost i ljubaznost zaposlenih. Lekovita mineralna voda i njihova primena bili su glavni faktor za izbor Merkura i Vrnjačke Banje za njihov odmor, a ove godine paketi usluga biće još bogatiji nego prethodne jer će uključivati i tretmane i usluge Merkurovog Peloid centra. Dodatna atrakcija za ove goste je mogućnost organizovanje izleta i istraživanje bogatog okruženja Vrnjačke Banje. Članovi ovog Udruženja su vrlo aktivni i cene bogat i sadržajan odmor uz kvalitetnu medicinu i kontrolu zdravlja što je i glavni cilj njihovih putovanja.