Udruženje vazduhoplovaca Vojvodine najoštrije je osudilo krađu venaca sa spomen-obeležja "Krilo" u Laćarku, ocenjujući da je reč o sramnom i nedopustivom činu kojim je oskrnavljena uspomena na poginule vazduhoplovce.

Venci su bili položeni u čast palih pilota i pripadnika vazduhoplovstva, a iz Udruženja poručuju da ovakav postupak predstavlja direktno vređanje sećanja na ljude koji su dali živote u službi otadžbine.

- Ovaj sramni čin ne predstavlja samo napad na naše Udruženje i ljude koji neguju tradiciju, sećanje i poštovanje prema istoriji srpskog vazduhoplovstva, već i direktno vređanje uspomene na pale vazduhoplovce kojima su ti venci bili namenjeni. Krađom venaca bačena je senka na žrtvu i čast onih koji su dali svoje živote u službi otadžbine - navodi se u saopštenju.

U Udruženju ističu da posebno zabrinjava činjenica da je meta vandala postalo mesto koje bi trebalo da simbolizuje pijetet, poštovanje i sećanje.

- Zahtevamo od nadležnih organa da hitno preduzmu sve mere kako bi počinioci bili pronađeni i procesuirani, jer ovakvi postupci ne smeju ostati bez odgovornosti - poručili su iz Udruženja vazduhoplovaca Vojvodine.

Spomenik "Krilo" u Laćarku godinama predstavlja simbol pilotske hrabrosti i žrtve u odbrani zemlje, zbog čega je vest o krađi venaca izazvala ogorčenje među članovima Udruženja i građanima koji neguju kulturu sećanja.