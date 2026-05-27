Vrtić "Čuperak" u Laćarku dobio je vrednu donaciju kompanije Healthcare Europe d.o.o., koja je ovoj predškolskoj ustanovi uručila 70 dušeka i 150 naddušeka za potrebe boravka dece.

Donaciji su prisustvovali generalni direktor kompanije Žang Sjaosjang (Zhang Xiaoxiang), zamenik generalnog direktora Srđan Popov, direktorka ljudskih resursa Huang Ćiong (Huang Qiong), prevodilac Teodora Stojsić i menadžerka marketinga Jelena Horvat.

Foto: D.Š.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović zahvalio je kompaniji i istakao da je reč o važnom primeru društveno odgovornog poslovanja.

– Više od sto ljudi sa teritorije grada Sremske Mitrovice zaposleno je u ovoj kompaniji i ovo je veliki gest odgovornosti prema lokalnoj zajednici. Ulaganje u predškolsko obrazovanje i objekte veoma je važno za kvalitet boravka naše dece – rekao je Nedimović.

Kompanija zapošljava više od 700 radnika

Generalni direktor kompanije Žang Sjaosjang rekao je da Healthcare Europe posluje u Srbiji od 2012. godine i da trenutno zapošljava više od 700 radnika.

– Nastojimo da, kao i do sada, i ubuduće radimo na poboljšanju uslova za naše zaposlene, ali i na dobrobiti zajednice. Nadamo se da će ovaj mali znak pažnje doprineti boljim uslovima za boravak dece – izjavio je on.

Najavljeni novi vrtići i proširenje kapaciteta

Govoreći o daljim ulaganjima u predškolsko obrazovanje, Nedimović je najavio rekonstrukciju jaslica u Laćarku, uređenje objekta na prostoru KP doma, kao i proširenje kapaciteta kroz nove prostorije u okviru Svetosavskog doma u Laćarku.

On je podsetio i na to da je grad nedavno dobio građevinsku dozvolu za novi vrtić "Mala Bosna", koji će imati kapacitet za oko 140 mališana, dok su u planu i budući radovi na objektu u Mačvanskoj Mitrovici.

– Sve radimo zbog naše dece i naredni period biće posvećen ulaganju u obrazovanje, vrtiće i sadržaje za najmlađe – poručio je gradonačelnik.

Tokom razgovora u vrtiću, Nedimović se osvrnuo i na aktuelne infrastrukturne projekte u gradu i istakao da će sredstva iz gradskog budžeta i dalje biti usmeravana na škole, vrtiće, putnu infrastrukturu i komunalne projekte.