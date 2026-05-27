Grad Čačak doneo je pravilnik kojim se utvrđuje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara za učenike prvog razreda osnovnih škola u javnoj svojini na teritoriji grada Čačka za školsku 2026/2027. godinu.

- Pravo na ovu pomoć ostvarivaće roditelji učenika prvog razreda, roditelji koji samostalno vrše roditeljsko pravo, staratelji, kao i hranitelji, u slučajevima kada je to utvrđeno pravosnažnom odlukom nadležnog organa starateljstva.

Kako je navedeno, sredstva će biti uplaćivana na račun otvoren kod poslovne banke jednog od navedenih lica, a prve isplate mogu se očekivati već tokom juna meseca.

- Osnovne škole sa teritorije grada Čačka dostaviće roditeljima, starateljima i hraniteljima obrasce za unos potrebnih podataka za realizaciju isplate novčane pomoći. Nakon popunjavanja, škole će prikupljene obrasce proslediti Gradskoj upravi za društvene delatnosti grada Čačka radi dalje realizacije uplata.

Ova mera predstavlja nastavak podrške porodicama i budućim prvacima pred početak nove školske godine.

Kurir.rs/RINA

