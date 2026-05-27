Zmija otrovnica za koju se tvrdi da je poskok, primećena je danas u Loznici, na potezu ka Pokrovskoj crkvi, a prema rečima očevidaca, ušla je u jedan privatni lokal, a potom izašla iz njega, saopšteno je kasno posle podne iz gradske uprave.

O slučaju je, navodi se, obavešten Zavod za zaštitu prirode Srbije, čiji će predstavnici u najkraćem roku izaći na teren i preduzeti neophodne mere. Iz gradske uprave savetuju građane da budu dodatno oprezni prilikom prolaska ovim delom grada, posebno u blizini zelenih površina i objekata u kojima se zmija može sakriti, stoji u saopštenja. Lokacija gde je, kako se navodi viđen poskok nalazi se nedaleko od gradske uprave i osnovne škole i veoma je frekventna. Poskok je, prema literaturi najrasprostranjenija zmija otrovnica u Srbiji i nastanjuju područje južno od Save i Dunava. Ima veoma jak otrov i ukoliko ubrizga maksimalnu količinu otrova, to može biti smrtonosno i za osobe teške sto kilograma.

Lozničani se nadaju da će stručnjaci brzo rešiti ovaj problem i neželjenog posetioca ukloniti iz grada.

