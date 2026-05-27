Slušaj vest

Novi kvar na vodosistemu Rzav dogodio se nekoliko sati pošto je prethodni uklonjen, a tehnička voda potekla. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi, te su majstori ponovo na terenu.

Iz vodosistema na kom je utvrđen novi kvar vodom se snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac.

Čačanka Slavica Simeunović proteklih dana vodu za piće toči na cisternama koje su raspoređene na više lokacija u gradu.

- Živim na petom spratu, a oba kuka sam operisala. Treba vući tu vodu do stana. Blizu je pumpa, pa za piće uzmem po neku flašu - ispričala je ona za Newsmax Balkans.

Visoke majske temperature nije lako podneti bez vode. Iako je voda u jutarnjim satima potekla iz slavina, Čačani se za vodu za piće snalaze na razne načine.

- Vodom se snabdevamo balonima. Ima jako malo pritiska u stanovima i kućama. Mada, ni balona nema više, sve je prošlo - rekao je jedan od Čačana.

Grad Čačak obezbedio je pijaću vodu za prioritetne potrošače — dom zdravlja, škole i vrtiće.

Nestašica vode stvorila je brojne probleme zaposlenima u Čačanskoj opštoj bolnici. Trenutno se rade samo hitne operacije i dijagnostičke procedure. Ispred zgrade bolnice postavljena je cisterna sa vodom za piće, a ta voda koristi se i za pojedine procedure poput dijalize.

1/4 Vidi galeriju Kvar na cevovodu vodosistema Rzav Foto: Kurir

Stanovnici Požege koriste rezervno izvorište

Nešto manje problema sa vodom imali su stanovnici opštine Požega. Meštanka Gorobilja Biljana Perović vodu uzima iz bunara, a ide i do prodavnice često.

- Čula sam od komšinice da će da nestane vode, pa sam natočila da imam za živinu. Vodu za piće smo kupovali, a vodu za pranje suđa donosili smo iz bunara - naglasila je Perović.

Požegani su od trenutka havarije koristili svoje rezervno izvorište, koje su aktivirali samo 30 minuta nakon havarije.

Kako je za Newsmax Balkans rekao direktor Javnog komunalnog preduzeća "Naš dom" Miljko Kagović, za 90 odsto građana opštine Požega voda je odmah obezbeđena.

- Mali deo građana nije mogao da dobije vodu, i to su građani u južnom delu opštine koji su prikačeni direktno za magistralni vod. Rezervat nas nije snabdevao ceo dan vodom u ponedeljak i utorak, a u sredu ujutru je nastavio sa vodosnabdevanjem nakon što je taj kvar uklonjen - ukazao je naš sagovornik.

Voda u Požegi je nešto zamućena, a iz JKP "Naš dom" i dalje je na snazi apel da se koristi za piće i za pripremu hrane.

- Za sve ostale se potrebe voda može da se koristi - uverava Kagović.