Danas su vatrogasci u naselju Rumenka, u Novom Sadu, spasili psa koji je upao u staru septičku jamu. 

- Spasavanje psa koji je upao u staru septičku jamu koja više nije u funkciji. Rupu oka septičke jame, vatrogasci su proširili uz pomoć hiltja a zatim bezbedno izvukli psa - navodi se uz podeljeni video na Instagram stranici "193ns_rs". 

Osim pripadnika Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, na intervenciji je učestvovala i DVD Rumenka.

