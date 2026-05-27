Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice proširili otvor jame i bezbedno izvukli psa na površinu
HEROJI ZA SVE - BEZ OBZIRA NA VELIČINU I OBLIK! Vatrogasci u Novom Sadu izvukli psa iz septičke jame: Spasili ga u poslednjem trenutku (VIDEO)
Danas su vatrogasci u naselju Rumenka, u Novom Sadu, spasili psa koji je upao u staru septičku jamu.
- Spasavanje psa koji je upao u staru septičku jamu koja više nije u funkciji. Rupu oka septičke jame, vatrogasci su proširili uz pomoć hiltja a zatim bezbedno izvukli psa - navodi se uz podeljeni video na Instagram stranici "193ns_rs".
Osim pripadnika Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, na intervenciji je učestvovala i DVD Rumenka.
