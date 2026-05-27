Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je Kruševac i potpisao ugovore o realizaciji Omladinskog kampa u Aleksandrovcu, Brusu i Kruševcu.

Kabinet ministra bez portfelja je 9. aprila objavio javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa finansijske podrške, mera i aktivnosti u oblasti očuvanja i jačanja odnosa Republike Srbije i dijaspore kroz organizaciju kampova za mlade iz dijaspore i regiona u 2026. godini. Ovom prilikom ministar Milićević je sa gradonačelnikom Grada Kruševca i predsednicima opština Rasinskog upravnog okruga - Aleksandrovca i Brusa potpisao ugovore o dodeli odobrenih finansijskih sredstava.

U ime Grada Kruševca, obratio se gradonačelnik Ivan Manojlović:

-Zahvaljujem se ministru Milićeviću, u ime Grada i u svoje ime, za sve što čini za Kruševac. Drago nam je što će Kruševac ponovo biti domaćin kampa i to u okviru manifestacije Vidovdan 2026 pod nazivom „Mladi čuvari tradicije“. Suština ovog projekta je da okupimo naše mlade koji žive van svoje matice i da im pružimo neka kulturna i sportska dešavanja koja nemaju u državama u kojima žive. Mladi iz dijaspore steći će nova poznanstva i prijateljstva u kampu i moći će da prenesu utiske o pripadnosti našem narodu i našoj državi.

Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović se takođe zahvalila ministru što je dve godine za redom ukazao poverenje opštini Aleksandrovac.

-Ovogodišnji kamp u Aleksandrovcu održaće se početkom juna i vezan je za sportska dešavanja, ali će deca koja žive u dijaspori imati priliku da se upoznaju i sa bogatom kulturom i tradicijom.

Dalibor Savić, predsednik opštine Brus se zahvalio ministru na izdvojenim sredstvima u iznosu od 5 miliona dinara za kamp u Brusu.

- Ove godine naš omladinski kamp nosi naziv „Povratak korenima i prirodi u opštini Brus“, a mi smo spremni da dočekamo naše goste iz dijaspore i da im pokažemo prirodne lepote naše opštine.

Ministar Đorđe Milićević izjavio je da Kruševac aplicira svake godine kada je reč o projektu organizacije letnjih kampova:

-Ove godine smo imali preko 50 gradova i opština koji su aplicirali za projekat realizacije letnjih kampova, a prošlo je 15 najboljih. Dakle ove godine su to tri najbolje lokalne samouprave iz Rasinskog okruga: opštine Brus i Aleksandrovac i grad Kruševac, takođe i ostalih 12 koji su imali najkvalitetnije najsadržajnije, najcelishodnije projekte. Ove godine imaćemo 15 kampova a prošle godine je bilo 26. Želim da kroz ovih 15 kampova podignemo lestvicu naviše u smislu organizacije. Veliko mi je zadovoljstvo i želim da se zahvalim opštinama Brus i Aleksandrovac kao i gradu Kruševcu što su ponovo zajedno realizujemo ovaj projekat gde će tokom juna i jula meseca doći oko 1000 mališana i sunarodnika iz drugih država.