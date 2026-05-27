U ALEKSANDROVCUOBRAZOVNI KAMP, U BRUSU EKOLOŠKI, A U KRUŠEVCU KULTURNO-OBRAZOVNI: Potpisani ugovori o realizaciji Omladinskog kampa 2026. za decu iz dijaspore
Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je Kruševac i potpisao ugovore o realizaciji Omladinskog kampa u Aleksandrovcu, Brusu i Kruševcu.
Kabinet ministra bez portfelja je 9. aprila objavio javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa finansijske podrške, mera i aktivnosti u oblasti očuvanja i jačanja odnosa Republike Srbije i dijaspore kroz organizaciju kampova za mlade iz dijaspore i regiona u 2026. godini. Ovom prilikom ministar Milićević je sa gradonačelnikom Grada Kruševca i predsednicima opština Rasinskog upravnog okruga - Aleksandrovca i Brusa potpisao ugovore o dodeli odobrenih finansijskih sredstava.
U ime Grada Kruševca, obratio se gradonačelnik Ivan Manojlović:
-Zahvaljujem se ministru Milićeviću, u ime Grada i u svoje ime, za sve što čini za Kruševac. Drago nam je što će Kruševac ponovo biti domaćin kampa i to u okviru manifestacije Vidovdan 2026 pod nazivom „Mladi čuvari tradicije“. Suština ovog projekta je da okupimo naše mlade koji žive van svoje matice i da im pružimo neka kulturna i sportska dešavanja koja nemaju u državama u kojima žive. Mladi iz dijaspore steći će nova poznanstva i prijateljstva u kampu i moći će da prenesu utiske o pripadnosti našem narodu i našoj državi.
Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović se takođe zahvalila ministru što je dve godine za redom ukazao poverenje opštini Aleksandrovac.
-Ovogodišnji kamp u Aleksandrovcu održaće se početkom juna i vezan je za sportska dešavanja, ali će deca koja žive u dijaspori imati priliku da se upoznaju i sa bogatom kulturom i tradicijom.
Dalibor Savić, predsednik opštine Brus se zahvalio ministru na izdvojenim sredstvima u iznosu od 5 miliona dinara za kamp u Brusu.
- Ove godine naš omladinski kamp nosi naziv „Povratak korenima i prirodi u opštini Brus“, a mi smo spremni da dočekamo naše goste iz dijaspore i da im pokažemo prirodne lepote naše opštine.
Ministar Đorđe Milićević izjavio je da Kruševac aplicira svake godine kada je reč o projektu organizacije letnjih kampova:
-Ove godine smo imali preko 50 gradova i opština koji su aplicirali za projekat realizacije letnjih kampova, a prošlo je 15 najboljih. Dakle ove godine su to tri najbolje lokalne samouprave iz Rasinskog okruga: opštine Brus i Aleksandrovac i grad Kruševac, takođe i ostalih 12 koji su imali najkvalitetnije najsadržajnije, najcelishodnije projekte. Ove godine imaćemo 15 kampova a prošle godine je bilo 26. Želim da kroz ovih 15 kampova podignemo lestvicu naviše u smislu organizacije. Veliko mi je zadovoljstvo i želim da se zahvalim opštinama Brus i Aleksandrovac kao i gradu Kruševcu što su ponovo zajedno realizujemo ovaj projekat gde će tokom juna i jula meseca doći oko 1000 mališana i sunarodnika iz drugih država.
Prema njegovim rečima, cilj projekta je zajedničko osmišljavanje inicijativa sa lokalnim samoupravama koje će biti usmerene ka našim mališanima koji žive van Srbije jer ih na taj način ih podstičemo da dolaze u Srbiju. U Aleksandrovcu će biti sportsko obrazovani kamp, u Brusu ekološki kamp, a u Kruševcu će biti kulturno-obrazovni kamp.