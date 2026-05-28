hitna pomoć
NOĆ U NIŠU: Četvoro povređenih u četiri saobraćajke, padali motociklisti, jedan povredio kuk, drugi nogu
Četiri osobe povređene su u četiri udesa koja su se u protekla 24 časa dogodila na području Niša, a dvoje od njih su motociklisti, saopštili su u niškoj Hitnoj pomoći.
Ekipa te zdravstvene ustanove u jutarnjim časovima zbrinula je motociklistu koji je zadobio povredu nogu pri padu u Ulici Vase Pelagića, a u večernjim časovima muškarca koji je zadobio povredu kuka pri padu sa motora na Bulevaru cara Konstantina.
Hitna pomoć intervenisala je i zbog muškarca koji je zadobio povrede noge u sudaru dva automobila u Ulici Dimitrija Tucovića i zbog muškarca koji je kao pešak zadobio povrede ruku, nogu i vrata u Ulici Dragiše Cvetković.
Svi povređeni prebačeni su u Univerzitetski klinički centar na dodatnu dijagnostiku i lečenje.
Kurir.rs/Beta
