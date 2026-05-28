Radovi na putnom pravcu između Sremske Mitrovice i Jarka završavaju se pre najavljenog roka, pa bi ova važna saobraćajnica mogla ponovo da bude otvorena za saobraćaj već tokom dana. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će obustava trajati do 31. maja, asfaltiranje je praktično završeno, a trenutno se izvode završni radovi na obeležavanju puta i postavljanju horizontalne signalizacije. Prema najavama, kompletan posao biće gotov do popodnevnih časova, nakon čega se očekuje normalizacija saobraćaja.

Foto: Kurir/D. Š

Vozači prolazili preko vrelog asfalta

Radovi su izvođeni na državnom putu II B reda broj 316, na deonici dugoj 1,45 kilometara – od raskrsnice sa državnim putem II A reda broj 120 do ulaza u Jarak. Tokom prethodnih dana na ovoj deonici važila je potpuna obustava, dok se saobraćaj odvijao alternativno preko Šašinaca.

Branislav Nedimović apelovao je na građane da budu strpljivi i ne koriste ovu deonicu dok radovi ne budu potpuno završeni, navodeći da je bilo slučajeva prolaska vozila čak i preko vrelog, tek postavljenog asfalta.

– Molim građane da sačekaju još malo i koriste alternativni pravac preko Šašinaca, kako se ne bi oštetio novi kolovoz i ugrozila bezbednost – izjavio je Nedimović.

Foto: Kurir/D. Š

Ključna veza Srema sa auto-putem i Šapcem

Rekonstrukcija je obuhvatila stabilizaciju terena i obnovu donjeg stroja puta na potezu od stare mlekare do „Matroza“. Ova deonica ima ogroman značaj za Srem jer predstavlja jednu od glavnih veza Sremske Mitrovice sa auto-putem, ali i sa novom brzom saobraćajnicom Ruma–Šabac, kojom svakodnevno prolazi veliki broj putničkih i teretnih vozila.

Iz gradske uprave su ranije najavili da bi nakon završetka ove deonice trebalo da usledi i kompletna rekonstrukcija puta kroz samo naseljeno mesto Jarak.

